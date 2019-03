Facebook vil nu i højere grad undersøge, hvem firmaet ansætter.

Det sker som en direkte reaktion på, at den bedrageridømte Mads 'Champagnedrengen' Dinesen nemt kunne få et job, hvor han fik adgang til brugernes følsomme oplysninger.

Fra et kontor i Berlin behandlede han som 'content moderator' det indhold, som danske brugere har klaget over, eller som Facebooks algoritme selv opfangede. Han så bl.a. topløse gymnasiepiger og private beskeder mellem gifte mænd og unge piger.

Det tyske firma Arvato, som Facebook har hyret til opgaven, krævede kun at se Dinesens tyske straffeattest. Et fejl, som ikke må gentage sig, skriver Facebook i et svar til B.T.

»Sammen med Arvato har vi taget en række initiativer for at rette op på dette. Det inkluderer en gennemgang af de ansættelser, der er berørt af fejlen, og opfølgende handling, hvor det har været nødvendigt,« skriver Facebooks nordiske kommunikationschef, Peter Münster, og tilføjer:

»Det betyder også nye og mere robuste baggrundstjek af alle nye ansatte, udvidede tjek af deres referencer og en genoplæring af de medarbejdere, der står for ansættelserne.«

Det, mener han, vil være nok til, at »situationen aldrig gentager sig«.

Men ifølge IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse fra firmaet CSIS er Facebook nødt til at sikre sig rene straffeattester hos Facebooks 15.000 ansatte i jobbet som 'content moderator', hvis situationen ikke skal gentage sig.

Inkluderer de nye initiativer, at man vil bede Arvato indhente straffeattester fra medarbejdernes hjemlande set i lyset af sagen med Mads Dinesen?

»I det omfang, det er nødvendigt, ja. Du kan dog – fortsat – ikke konkludere, at den enkelte sag, du bygger historien på, betyder, at der er problemer hos alle vores partnere,« svarer Facebooks Peter Münster.

Så der er fortsat ingen garanti for, at Facebook vil bede sine samarbejdspartnere indhente rene straffeattester fra samtlige content moderators hjemlande?

»Det har jeg lige svaret på,« skriver Facebooks Peter Münster.

Det vil Facebook altså foreløbigt ikke garantere.