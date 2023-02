Lyt til artiklen

SAS-point, kommende rejser, tidligere rejse, flysæder og kontaktoplysninger.

Det er blot nogle af de oplysninger, som SAS-passagererne Dennis Eskesen og Anders Berg Jensen pludselig har fået på andre passagerer, efter et cyberangreb tirsdag ramte flyselskabet SAS.

Egentlig skulle Dennis Eskesen bare ind på sin SAS-app for at ordne nogle detaljer til sin egen kommende rejse, men her kunne han så pludselig se navne, som han intet kendte til.

»Jeg havde ikke læst, at der var et cyberangreb i gang. Jeg skulle bare ind og se på min app og tilføje noget baggage til min rejse. Jeg er bare bekymret for, hvor min data er, for der er jo mange personlige data i forbindelse med rejser,« siger Dennis Eskesen til B.T.

B.T. har set dokumentation for, at Dennis Eskesen kan se tre andre personers rejseoplysninger.

På et screenshot kan man se, at Dennis Eskesen med et enkelt tryk kan gå ind og se en anden persons pasoplysninger.

En handling, som han ikke har udført.

Dennis Eskesen har tidligere forsøgt at få fat i SAS og spurgt, hvor hans data var henne. Her fik han at vide, at de i øjeblikket havde tekniske problemer.

»På en eller anden måde er jeg ikke bekymret, hvis min data er havnet hos en anden person. Jeg er mere bekymret for, om min data er havnet hos en hackergruppe og hvad de så vil bruge den til,« siger Dennis Eskesen.

Det samme gør sig gældende for Anders Berg Jensen, som ligeledes kan gå ind og se på en anden persons profil på SAS-appen.

»Jeg har det meget utrygt ved det, for når jeg kan se en andens persons oplysninger, så er jeg da bekymret for, om andre også kan se mine,« siger Anders Berg Jensen.

Anders Berg Jensen kommer også med en kritik SAS' foreløbige håndtering af cyberangrebet.

»Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal gå ind på B.T. for at læse om det her, og intet står på deres hjemmeside,« siger Anders Berg Jensen.

B.T. har talt med pressechef hos SAS, Anna Sandell, som ikke forholder sig til, at SAS-passagerer kan gå ind se andre passagerers oplysninger.

Kan I bekræfte, at jeres passagerer kan se andre passagerers oplysninger?

»Vores fokus er på at få løst problemerne. Vi har ikke yderligere kommentarer,« siger Anna Sandell.

Hvorfor har I ikke meldt nooget ud på jeres egen hjemmeside nu, hvor den er oppe igen?

»Vores fokus er på at få løst problemerne. Vi har ikke yderligere kommentarer,« siger Anna Sandell.

Hackergruppen 'Anonymous Sudan' har ifølge VG taget ansvar angrebet og begrunder dem med Rasmus Paludans koranafbrændinger.

Det er ikke kun danske passagerer, som har disse oplevelser. Både norske VG og svenske Aftonbladet har beskrevet lignende beretninger.