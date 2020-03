20 medarbejdere er torsdag sendt i karantæne, efter at coronasmitte er registreret hos to plejehjemsbeboere.

To beboere på plejehjemmet Hørgården i Aarhus Nord er testet positiv for coronavirus. Det skriver Århus Stiftstidende.

Onsdag blev en medarbejder på plejehjemmet konstateret smittet med coronavirus.

Efterfølgende blev seks beboere sendt i karantæne i egen bolig og testet, fordi de havde symptomer på virusset. To af dem har efter test vist sig at være smittet, skriver Århus Stiftstidende.

Det er især farligt for ældre og kronisk syge, som er i risikogruppen, når det kommer til coronavirusset.

Ifølge viceområdechef Vibeke Dahmen er de fire andre testet negative. Hun siger, at plejehjemmet forsøger at inddæmme smitten.

- De to beboere var på aflastningspladser, som holdes helt adskilt fra resten af plejehjemmet. Vi samarbejder med infektionsmedicinsk afdeling om behandling og følger anvisningerne, siger hun til Århus Stiftstidende.

Efter at de to beboere er testet positive for coronavirus, er 20 medarbejdere desuden sendt i hjemmekarantæne, siger Vibeke Dahmen.

Det skyldes, at de har givet pleje til de to smittede beboere uden brug af værnemidler inden 11. marts, hvor den smittede medarbejder blev konstateret.

/ritzau/