Corona-tiden bliver ved med at trække tunge konsekvenser efter sig.

Sundhedspolitisk Tidsskrift skriver, at der har været en vild stigning i medicinforbruget blandt børn og unge efter pandemien.

Det viser et nyt dansk studie af børn og unge i alderen 5 til 24 år, som er blevet fulgt frem til juni 2022.

Blandt de 12 til 17-årige har der været en stigning på 37 procent i brugen af psykofarmaka.

I forhold til perioden før den første nedlukning i marts 2020 blev der registreret en stigning i næsten alle lægemiddelgrupper.

Størst var stigningen for køb af søvnmedicin på 39 procent og midler mod adhd, der lå på 19 procent.

Stigningen af psykiatriske diagnoser lå på fem procent, mens den blandt de 5 til 11-årige lå på 19 procent.

Professor Christoph U. Correll fra The Zucker School of Medicine i New York siger, efter offentliggørelsen af undersøgelsen i tidsskriftet JAMA-Psychiatry, ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift:

»Det kan betyde, at man på sigt kan opleve en endnu større søgning af individer med nyopståede eller forværrede psykiske lidelser til det psykiatriske sundhedsvæsen, der i forvejen er under pres i hele verden.«