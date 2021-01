Søndag afslørede B.T. kviktest-virksomheden Medicals Nordics sløseri med deres databehandling af personoplysninger i forbindelse med positive coronatest.

Efter afsløringen har virksomheden nu ændret praksis.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Medicals Nordic er i dag blevet gjort opmærksom på, at testcentrets brug af WhatsApp i forbindelse med intern kommunikation om positive resultater fra kviktest kan udgøre en datasikkerhedsbrist. Derfor har Medicals Nordic med øjeblikkelig virkning stoppet brugen af WhatsApp samt instrueret medarbejderne om at slette alle oplysninger om personer med positive resultater,« skriver de i pressemeddelelsen.

Samtykkeerklæringer, der er lagt op i WhatsApp-gruppen med 182 medlemmer. B.T.s kilde er medlem af gruppen.

Virksomheden skriver, at de har brugt appen til at sende information om positive testresultater fra poderne til en intern administrativ funktion, der står for at indberette til Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed på daglig basis. Det var også, hvad B.T. skrev søndag.

Fremover skal poderne hos Medicals Nordic videregive information om positive testsvar internt over telefon.

I pressemeddelelsen skriver Medicals Nordic, at medarbejderne løbende er blevet instrueret i sletning af data i WhatsApp. Men det er dog ikke, hvad B.T. hører.

En kilde, der har arbejdet for virksomheden som poder, og som gerne vil være anonym, fortæller til B.T., at Medicals Nordic aldrig har instrueret i, hvordan de skulle slette data på WhatsApp eller undgå, at de personfølsomme oplysninger kom ned på poderens private telefon.

Sms fra ledelsen på det givne Medicals Nordic-testcenter, hvor poderne bliver instrueret i at lægge billeder af oplysningerne ind i WhatsApp-gruppen.

Datatilsynet har også udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver, at de nu vil undersøge sagen.

»Oplysninger om borgernes helbred er følsomme personoplysninger, hvor vi kræver en højere grad af beskyttelse. Grundlæggende handler det om, at hvis man bliver testet forcovid-19, skal oplysningerne om resultaterne behandles fortroligt og kun deles med de relevante parter. Nu ser vi på, om det er tilfældet i denne sag,« siger it-sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet Allan Frank.

På baggrund af de oplysninger, der kommer frem under sagsbehandlingen, har Datatilsynet en række forskellige muligheder – herunder at udtale kritik, at udstede forbud og påbud samt at indstille til bøde, skriver de derudover i pressemeddelelsen.

B.T. forsøgte søndag at få en kommentar fra Medicals Nordic og har forsøgt igen mandag. De er dog ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse endnu.