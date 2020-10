Nu er det slut med politibossernes bonusfest.

Det er meldingen fra justitsminister Nick Hækkerup (S) efter flere afsløringer i B.T. Og han nøjes ikke med at fjerne politidirektørernes årsbonus.

Nej, ingen chefer under Justitsministeriet skal fra 1. januar 2020 have bonus for resultater, oplyser ministeren.

»Som jeg sagde i efteråret 2019, tror jeg ikke på, at man skal udøve ledelse gennem resultatløn. Derfor besluttede jeg, at brugen af resultatløn skulle afskaffes på Justitsministeriets område,« siger Nick Hækkerup og tilføjer:

Her ses B.T.s omtale af politibossernes årsbonusser den 19. oktober 2019. Få dage efter slog justitsminister Nick Hækkerup (S) fast, at han er imod denne bonus i hans ministerie. Og det får nu betydning for politidirektører, der i for sidste gang har fået denne bonus.

»Der er derfor ikke indgået resultatlønskontrakter for chefer på Justitsministeriets område for 2020, ligesom der ikke vil blive indgået nye ansættelseskontrakter for chefer med vilkår om resultatløn.«

Det er efter alt at dømme en beslutning, der får politibosserne til at vende mundvigende nedad.

Sidste år kunne B.T. afsløre, at landets politidirektører, it-direktøren samt rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg tilsammen havde fået 1.010.000 kroner i bonus for 2018.

Det svarede i gennemsnit til 77.693 kr. for de i alt 13 højest placerede ledere i dansk politi. Og det var oven i deres normale løn.

Rigspolitiets it-direktør, Lars Ole Dybdal, var den politidirektørm der optjente den højeste årsbonus i 2018. Hele 170. 000 kr. fik han ind på sin konto. Foto: Rigspolitiet

Højeste beløb var til Rigspolitiets it-direktør, Lars Ole Dybdal, der fik hele 170.000 kr.i årsbonus.

Denne pengestrøm til politbosserne kom frem, samtidig med at ventetiden hos politi og domstole satte den ene rekord efter den anden.

Ofre som Bente Strunge Hermann, Steen Johannsen, Mary Jane Williams, Sallie Nielsen, Uffe Kurt Jensen, Silas Lund og Jeanica Holm Christensen er nogle af dem, der har fortalt om deres sager til B.T.

I hver af de nævnte sager har politiet enten beklaget forløbet eller taget den op igen.

Nick Hækkerup havde også en ret klar holdning, da B.T. konfronterede med politidirektørernes bonusfest.

Han ville undersøge muligheden for at afskaffe brugen af resultatløn på Justitsministeriets områder, sagde ministeren til B.T. i oktober sidste år.

Alligevel er bonusfesten fortsat et år mere.

B.T. har fået aktindsigt i politidirektørernes årsbonus optjent i 2019, der netop er blevet udbetalt og altså er den sidste bonus med Nick Hækkerup som minister.

Her er politibossernes bonus Her er listen over politidirektører, der har fået årsbonus i form af resultatløn optjent de sidste to år, og om som nu slutter: Anne Marie Roum Svendsen (Nordjyllands Politi): 70.000 kr. (2018: 70.000 kr.)

Helle Kyndesen (Østjyllands Politi): 70.000 kr. (2018: 80.000 kr.)

Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi): 60.000 kr. (2018: 80.000 kr.)

Jørgen Abrahamsen (Sydøstjyllands Politi): 65.000 kr. (2018: 65.000 kr.)

Jørgen Martin Meyer (Syd- og Sønderjyllands Politi): 60.000 kr. (2018: 70.000 kr.)

Arne Vedsted Gram (Fyns Politi): 65.000 kr. (2018: 65.000 kr.)

Lene Frank (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi): 55.000 kr. (2018: 75.000 kr.) Svend Ulrik Larsen (Midt- og Vestsjælland Politi): 60.000 kr. (2018: 35.000 kr.)

Anne B. S. Tønnes (Københavns Politi): 70.000 kr. (2018: 70.000 kr.)

Jens-Christian Bülow (Nordsjællands Politi): 60.000 kr. (2018: 70.000 kr.)

Kim Christiansen (Københavns Vestegns Politi): 55.000 kr. (2018: 70.000 kr.) Jens Henrik Højbjerg (Rigspolitichef): 65.000 kr. (2018: 90.000 kr.) Lars Ole Dybdal (It-direktør i Koncern IT): 0 kr. (2018: 170.000 kr.) Kilde: Aktindsigt hos Rigspolitiet

Lige nu er der forhandlinger i gang om årsbonus for 2019 til en unavngiven chef i Rigspolitiet.

Men ellers kunne politidirektørerne hos Nordjyllands Politi, Østjyllands Politi og Københavns Politi smile bredest, da de for nylig tjekkede deres bankkonto.

Alle tre har fået 70.000 kr. i årsbonus for 2019. Det er højeste bonus, der er udbetalt i år til politibosserne.

Lige efter dem kommer så politidirektørerne hos Sydøstjyllands Politi, Fyns Politi og den netop afgåede rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politidirektørerne Anne Marie Roum Svendsen Nordjyllands Politi (tv.) og Anne Tønnes fra Københavns Politi (i midten) fik 70.000 kr. i årsbonus sidste år, hvilket det højeste udbetalte. Politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi (th.) fik mindst med 55.000 kr. (Foto: Bjarne Luthcke/Scanpix 2017) Foto: Bjarne Luthcke

De har alle fået 65.000 kr. i årsbonus.

Laveste bonus optjent i 2019 fik politidirektørerne fra Københavns Vestegns Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

55.000 kr. lød deres sidste årsbonus, hvilket for de fleste er et ret højt beløb.

Men nu er bonusfesten altså slut. Både for politibosserne og de andre chefer under Justitsministeriet.