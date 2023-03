Lyt til artiklen

Hvis du er desperat efter en tid hos øjenlægen, kan det være en god idé at finde tegnedrengen frem.

Det er i hvert fald hos nogle øjenlæger muligt at slippe for de lange ventetider ved at punge ud for en egenbetalt konsultation.

Det kunne B.T. i går fortælle, og det har fået SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, op af stolen.

Hun kalder øjenlægernes praksis for »grådig, skævvridende og forrykt«.

Og derfor vil hun bede sundhedsminister Sophie Løhde forholde sig til sagen.

»Det er alt andet end acceptabelt, hvis du henvender dig til en privatpraktiserende øjenlæge for at få en tid gennem det offentlige, og at du så bliver mødt med beskeden om at få en hurtigere tid mod betaling,« siger Kirsten Normann Andersen.

Da ordføreren læste B.T.s artikel, fik hun bekræftet en historie, som hun også med frustration fik fortalt for nylig.

Hun rendte nemlig tilfældigvis ind i en bekendt, der fortalte hende om en oplevelse hos en privatpraktiserende hudlæge, hvor hun også blev tilbudt at få en tid hurtigere, hvis hun betalte for en undersøgelse.

»Dengang blev jeg forarget over det, og nu fik jeg det så bekræftet. Det er en stor skævvridning, og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, hvordan man sikrer, at alle patienter behandles lige,« siger Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

»Logikken siger jo, at ventelisten for borgere med sygesikring bliver længere, hvis man lader betalende patienter komme ind først.«

Til B.T. oplyste Danske Regioner torsdag, at man vurderer det som et brud på overenskomsten og som forskelsbehandling, når en borger bliver tilbudt en hurtigere tid mod betaling.

Og hvis man spørger Kirsten Normann Andersen, kan det sætte gang i en negativ dominoeffekt.

B.T. fortalte nemlig i januar, hvordan ventetiden hos øjenlæger på landsbasis er steget fra 26 uger i 2021 til 31 uger i 2022.

»Det er jo selvforstærkende. Når ventetiden bliver højere, vil flere tage imod tilbuddet om en hurtigere tid mod betaling, og det vil så have den konsekvens, at ventetiderne stiger endnu mere,« siger Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

»Og hvem er taberne så? Det er borgere uden de store ressourcer.«

B.T. har bedt indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, forholde sig til sagen, og det har hun gjort i et skriftligt svar:

»Jeg bryder mig ikke om, at der tilsyneladende er øjenlæger, som tilbyder patienter at komme hurtigere til, hvis de betaler for det. Jeg synes faktisk, at det er uetisk, og jeg kan også forstå, at Øjenforeningen finder det kritisabelt. Og ifølge regionerne er det i øvrigt også i strid med overenskomsten på området,« skriver ministeren til B.T.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra sundhedsordførerne fra Moderaterne, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative.