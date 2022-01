»Jeg var i chok. Jeg var i mit livs krise. Jeg tænkte, at det her kommer jeg mig aldrig over.«

Det gik gennem Joakim Skak, da han pludselig en dag i 2013 mistede sin bror. Han havde begået selvmord.

»Sådan havde jeg det i lang tid, og der er flere måneder af mit liv fra den tid, som jeg ikke kan huske.«

Broderen, Kristian, blev 25 år gammel og gik bort tre uger inden Joakims 18-års fødselsdag.

Joakim og hans familie stod i deres livs største sorg, men det skulle vise sig at vise vejen til det, der skulle blive Joakim Skaks kald.

»Vi fik jo desværre lige pludselig erfaring med at have sorg og krise helt tæt på livet.«

Erfaringerne, som familien gjorde sig undervejs, plantede en idé hos Joakim Skaks mor, Else Mikkelsen.

Joakim Skak husker ikke meget fra sin brors begravelse. Foto: Privat

»Ved min brors død var der nogle ting i processen, min mor ville gøre markant anderledes. Da hele forløbet var slut, fik hun for eksempel tilsendt en faktura, og så var det det. Hun kunne godt have tænkt sig en, man også bagefter kunne læne sig op ad en gang imellem.«

Derudover havde hun en stigende trang til at arbejde mere med mennesker og, efter Kristans død, bruge sine erfaringer med sorg til at hjælpe andre i samme situation.

Så i 2017 startede Else Mikkelsen bedemandsfirmaet 'Min afsked' og åbnede sin første butik i Nørresundby i Aalborg.

»Da min mor sagde, at nu ville hun starte en bedemandsforretning, tænkte jeg 'hvordan kan du det efter alt, der er sket?'. Men det faldt hende meget naturligt. Det var bare det, hun skulle. Hver eneste gang hun hjalp nogen i sorg, helede hun sine egne sår. Og så skete det samme for mig.«

I 2020 valgte Joakim Skak at komme ind i firmaet og blive partner og administrerende direktør.

»Jeg kunne se, at min mor virkelig gjorde en forskel for folk, og det ville jeg gerne bidrage til. Det tiltalte mig dengang og i dag at hjælpe mennesker, der står i den sværeste tid i deres liv.«

»Det er også blevet terapeutisk for mig.«

Hans opgaver som administrerende direktør er ikke at være på gulvet.

»Men selvom jeg ikke har direkte kontakt med pårørende, føler jeg stadig, at jeg er med til at gøre en forskel. Jeg kan mærke, at efter jeg er gået ind i det, er jeg også selv blevet bedre til at forholde mig til, at vi selv, vores venner og familie skal herfra en dag. Og det ved jeg sgu ikke, om jeg lærte, dengang Kristian døde. Der tænkte jeg bare, at det hele var uretfærdigt,« siger den i dag 26-årige direktør og tilføjer:

»Jeg er en meget følsom person, så når jeg er i en af vores butikker, og der er en samtale med nogle pårørende, så hverken kan eller vil jeg undgå at tage det ind. For det er mennesker, hvis situationer jeg kan sætte mig ind i. Jeg bliver også klogere på de reaktioner, jeg selv har haft, ved at se andre gå gennem det samme. Såret, jeg har efter min brors død, heler nok aldrig helt, men det heler lidt for hver dag, der går, når jeg er med til at gøre en forskel for folk i sorg.«

Else Mikkelsen mindede ham om noget vigtigt, da han gik ind i forretningen med hende.

»Det eneste, vi ved, når vi kommer til verden, er, at vi skal herfra igen,« sagde hun til ham som noget af det første.

»Det lyder jo hårdt, men det er ikke desto mindre noget, vi alle er klar over.«

Og lige netop det tenderende til hårde budskab er noget, Joakim Skak håber, at 'Min afsked' kan hjælpe med at sætte overskuelige ord på.

»Vi danskere kunne godt blive bedre til at snakke om døden. Det er sindssygt svært at forholde sig til, at man skal miste, og det er jo heller ikke noget, man skal gå og tænke på hele tiden. Men vi skal turde snakke om det,« siger Joakim Skak.

Han ønsker også, at der bliver taget mere stilling til, hvad der skal ske med en selv, når man ikke er her længere. At flere får udfyldt 'min sidste vilje'.

»Når man som familie sidder og ikke har nogen idé om, hvad der skal foregå, efter personen er død, så bliver processen bare sværere. Det oplevede vi med min bror. Ville han brændes eller begraves? I en sort eller hvid kiste? Og hvilke sange ville han have? Det var svært at sidde med, og vi vil rigtig gerne hjælpe andre til at tage stilling på forhånd nu.«

Selv kan Joakim Skak næsten ingenting huske fra sin brors begravelse. Han husker kun, at Kristian blev sænket i jorden i en hvid kiste.

'Min afsked' ligger i dag seks forskellige steder i landet. Her sætter de blandt andet fokus på fortsat at tilbyde støtte til pårørende efter begravelsen. Derudover fokuserer de også meget på sorghjælp i børnehøjde, til når børn skal bearbejde et tab.

Joakim Skak er ikke i tvivl om, hvad der gør 'Min afsked' til et godt sted at give afdøde et kærligt farvel.

»Vi har selv oplevet det, de pårørende har oplevet. Hver og en, der kommer ind til os, skal opleve den absolut mest nærværende bedemand, der ser dét, de pårørende måske ikke selv ser. Og det gør vi, fordi vi selv har været i situationen. Jeg tror oprigtigt på, at vi har fundet vores kald, også med Kristian in mente, og det skinner helt klart igennem.«

Han regner med at fortsætte sit arbejde lang tid endnu.

»Lige nu, og helt sikkert også de næste mange år, er jeg på den helt rette hylde.«