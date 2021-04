Klokken 12.07 slog de alarm. Flammerne havde på det tidspunkt allerede fået godt fat i botilbuddet Sølvagergård i Dianalund, hvor der bor voksne med psykiske lidelser.

Lene Hovmand og hendes personale måtte arbejde hurtigt for at få alle ud. Det lykkedes, og efter kort tid stod alle ni beboere og ansatte på gaden og kunne se deres hjem og arbejdsplads blive ædt op af flammerne.

Kort efter lettelsen over, at alle slap ud udskadt, meldte nye bekymringer sig hos leder Lene Hovmand. Det fortæller hun til sn.dk. For med et nedbrændt botilbud var der dermed heller ikke længere noget hjem for beboerne.

»Også her viste personalet mig, at de er verdens bedste: Det blev hurtigt organiseret sådan, at personalet fordelte fem beboere mellem sig, så de er nu indkvarteret privat for de ansatte. Fire andre beboere havde mulighed for at flytte hjem til forældre,« siger Lene Hovmand.

Hun fortæller, at både beboere, personale og hende selv er dybt chokerede efter branden, der fandt sted 21. april.

Lene Hovmand skal nu se på muligheden for, at beboere kan flytte midlertidigt ind på et andet botilbud i nærområdet.

Hun fortæller til sn.dk, at hun betragter det nu nedbrændte botilbud Sølvagergård som sit. Hun har været med til at bygge det op for 12 år siden, og derfor er det en stor sorg for hende, at stedet nu er brændt ned. Det vigtigste er dog, at alle slap ud i tide, understreger hun.

Branden opstod i et køkken på botilbuddet.