En brand og det efterfølgende slukningsarbejde i en industribygning i Sønderborg på Als får nu en noget utilsigtet konsekvens.

Det kan man læse i en pressemeddelelse udgivet af Fødevarestyrelsen fredag.

Men først lidt om branden.

Den brød ud hos industrivirksomheden Omnicom.

Og i forbindelse med slukningen af branden er en del vand fra arbejdet endt i Ulkebøl Dam. Herfra kan noget af vandet have fundet sin vej til Augustenborg Fjord.

Da vandet potentielt kan være giftigt, har man fra Sønderborg Kommune været ude og advare strandglade i området mod at bade i Augustenborg Fjord, indtil man har fået foretaget test af vandet.

»Der er stadig gang i tests af det vand, der er i Ulkebøldam og kan være ledt til Augustenborg Fjord, og vi fastholder badeforbuddet, indtil vi er 100 pct. sikre på, at der kan bades uden risiko,« har Hanne Bruun, afdelingsleder i Erhverv og Affald i Sønderborg Kommune, udtalt tidligere om sagen.

Men badeforbuddet er ikke den eneste konsekvens.

For Augustenborg Fjord er også et sted, hvor lystfiskere kan finde på at smide snøren ud.

Det kan man fortsat gøre. Men skulle man være så heldig at få noget på krogen, så skal man lade være med at spise fangsten.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

»Efter en brand i en industribygning i Sønderborg, er forurenet vand fra brandslukningen endt i Ulkebøl Dam. Herfra kan en mindre del af vandet være løbet ud i Augustenborg Fjord,« oplyser styrelsen.

»På den baggrund fraråder Fødevarestyrelsen, at man spiser fisk fanget i Augustenborg Fjord, indtil nærmere undersøgelser har afdækket forureningsgraden,« lyder det videre.

På samme tid, som arbejdet med at analysere vandet i Augustenborg Fjord pågår, så er der også fuld gang i arbejdet med at gøre rent efter branden på Omnicom, slår Hanne Bruun fast.

Og derfor skal man være forberedt på eventuelle lugtegener den kommende tid.

»Der fjernes olierester og ødelagte planter, men det er ikke alt, der kan fjernes. Det betyder, at der uden tvivl vil komme lugtgener i den kommende tid, når både olien og døde planter begynder at gå i forrådnelse. Det beklager vi, men vi håber på forståelse og på, at perioden med lugtgener bliver begrænset,« udtalte Hanne Bruun i en pressemeddelelse.