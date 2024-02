Grundet de alvorlige beretninger fra Borup Skole var byrådet i Køge Kommune tirsdag aften indkaldt til et hastemøde.

Og på det hasteindkaldte møde er byrådet blevet enige om at bede Børne- og Undervisningsministeriet om hjælp til at kigge sager på Borup Skole igennem.

Det siger kommunens borgmester, Marie Stærke, til DR efter mødet.

»Nu er det samlede byråd blevet opdateret med den viden, der er. Det er jeg tilfreds med, og det lader byrådet også til at være,« siger hun til mediet.

TV 2 og Sjællandske Nyheder har begge bragt artikler om Borup Skole, hvori de beskriver, at børn helt ned til seks år blevet udsat for krænkende adfærd af andre elever på skolen.

Mere konkret beretter medierne om seksuelle overgreb, trusler med kniv og vold med et jernrør begået af elever på skolen.

Mødet tirsdag aften blev stablet på benene, da flere af medlemmerne i byrådet ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret om sagen.

Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S), siger tirsdag aften til TV 2, at kommunen i de konkrete, modtagne henvendelser, der relaterer sig til sagen, har handlet efter loven.

Loven siger, at man skal lave en opfølgning på sager, 24 timer efter kommunen har fået kendskab til disse. Hvilket man altså har gjort, siger Marie Stærke.

Ikke desto mindre er kommunen interesseret i at finde ud af, om man kunne have gjort noget anderledes.

»Vi er et sted, hvor vi godt kunne tænke os at finde ud af, om vi kunne have gjort noget anderledes. Så vi vil henvende os til ministeriet og bede dem om at kigge os over skulderen,« siger Marie Stærke.

Tidligere tirsdag lød det fra direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune, Henrik Laybourn, at man også ville inddrage Børne- og Undervisningsministeriet i vidensdeling.

Det fremgik ikke konkret, hvad der skulle vidensdeles. Men Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) sagde kort efter til TV2, at ministeriet bistår kommunen med at hjælpe lokalsamfundet bedst muligt.