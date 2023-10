Tirsdag aften blev et hospital i Gaza bombet, hvor hundredevis blev dræbt.

Og kort tid efter blev demonstrationer samlet flere steder i landet, blandt andet i Odense og i København.

Københavns Politi bekræfter demonstrationen på Den Røde Plads på Nørrebro og fortæller, at den er anmeldt og forløber sig i god ro og orden.

»Det går stille og roligt til. De kommer formentligt til at være på pladsen i en times tid endnu,« lyder det fra vagtchef Henrik Stormer klokken 23.10.

B.T.s medarbejder på stedet forklarer, at der samlet omkring 100 personer til dem er der samtidig to patruljer.

Fyns politi bekræfter over TV 2, at helt op mod 300 mennesker tirsdag var samlet til en demonstration ved Odense banegård til støtte for de dræbte palæstinensere.

Demonstrationen forløb ligeledes stille og roligt, lyder det fra politiet.

Hospitalet i Gaza blev ramt af en raket og det palæstinensiske sundhedsministerium vurderer, at mindst 500 personer er døde efter eksplosionen.

Det er endnu uklart, hvem der står bag eksplosionen, som har kostet hundredevis af menneskeliv.

Hamas påstår, at det er Israel, som står bag bombningen, mens Israel mener, der er tale om en deffekt og fejlslagen raket fra Islamisk Jihad i Gaza, som kolliderede med hospitalet.

Det afviser Islamisk Jihad dog.

Foto: Steven Knap / BYRD Vis mere Foto: Steven Knap / BYRD

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fordømmer på det kraftigste angrebet mod hospitalet i Gaza.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Israel fik tirsdag aften opbakning fra EU-landenes stats- og regeringsledere til at forsvare sig selv. Men det skete med betingelsen om, at det skal foregå i overensstemmelse med folkeretten.

Israel overholder dog ikke 'international lov', når man angriber et hospital. Det siger EU's præsident, Charles Michel. Udmeldingen kommer på et pressemøde efter det ekstraordinære EU-topmøde tirsdag aften.

»Vi fik oplysninger, mens vi holdt virtuelt møde. De ser ud til at være bekræftet. Et angreb på civil infrastruktur er ikke i overensstemmelse med international lov,« siger Charles Michel.

Han anklager også Israel for at overtræde folkeretten ved at gennemføre en blokade af Gaza, som rammer civilbefolkningen.