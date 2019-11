For knap to uger siden vedtog et flertal i Kolding Byråd at gennemføre store besparelser som en del af et stramt budget for næste år.

Det har nu ført til, at der bliver nedlagt 141 stillinger.

Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

De 141 stillinger fordeler sig over medarbejdere, der er blevet varslet fyret, og ledige stillinger, som ikke bliver genbesat.

Hovedparten er fuldtidsstillinger, men tallet dækker også over for eksempel ungarbejdere, der arbejder ganske få timer, lyder det i pressemeddelelsen.

»Vi har arbejdet hurtigt efter byrådsbeslutningen, hvorfor at medarbejderne hurtigt er blevet varslet. Dels for at sikre at budget 2020 holder, og dels for at skabe tryghed ved de medarbejdere, der er tilbage,« forklarer kommunaldirektør Thomas Boe.

I pressemeddelelsen oplyses det, at kommunens HR-afdeling holder orienteringsmøder for de afskedigede medarbejdere i december 2019 og i januar og februar 2020.

Flertallet af Kolding Byråd vedtog sparebudgettet for 2020 og de næste tre år i slutningen af oktober.