Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En omfattende, kommunal undersøgelse er nu officielt trådt i kraft, som skal afdække, hvorvidt der har foregået en mulig skandale gennem flere år.

Sagen, der udspiller sig i Aalborg Kommune, handler om mulig overvågning i IT-afsnittet i den daværende Familie- og Beskæftigelsesforvaltning – det nuværende Job og Velfærd.

Hvis man spørger et ukendt antal medarbejdere i forvaltningen har IT-ledelsen overvåget medarbejdere via lyd og video.

I undersøgelsen bliver samtlige nuværende medarbejdere i IT-afsnittet indkaldt til samtale. Også tidligere medarbejdere, der har været ansat i IT-afsnittet inden for de sidste to år, men som i dag arbejder i andre dele af Aalborg Kommune, bliver kaldt ind, oplyses det.

Og endelig bliver der også etableret en whistleblowerordning.

»Det fremgår af de to anonyme henvendelser til kommunen, at personen eller personerne bag henvendelserne er meget bekymret for, om henvendelsen får konsekvenser for dem. Whistleblowerordningen vil derfor blive afviklet på en måde, så man kan komme og gå anonymt«, fortæller Jan Henriksen, vicedirektør i Komponent, som er firmaet, der står for undersøgelsen.

Sagen kom til overfladen, da der blev sendt breve til politikere, hvori anklagerne om ulovlig overvågning blev rettet.

»Det er uklart, om det var i lokalerne, eller om det var installeret på Aalborg Kommunes computere og andet teknologi (...) Og under alle omstændigheder ved vi, at IT-ledelsen var bagmænd,« står der i brevet, der fortsætter:

»Det blev opdaget ved, at nogle af os og kollegaer oplevede, at fortrolige samtaler blev refereret af nogen på ledelsesniveau i IT-afdelingen,« lyder det også i brevet.

Hvis anklagerne viser sig at være sande, er der tale om brud på Aalborg Kommunes egen retningslinjer for IT og indkøb.

I så fald vil Aalborg Kommune blandt andet redegøre for indkøb af IT-løsninger, der ikke »peger på almindelig kontorbrug, om der har været oprettet særlige testmiljøer, eller om der i backupsystemerne kan ses, at der fundet usædvanlige ændringer eller trafik sted i IT-afsnittet i Job og Velfærd«, oplyses det videre.

Den nuværende undersøgelse er uvildig, hvorfor Komponent arbejder uafhængigt af Aalborg Kommune.

Konklusionerne forventes at ligge klar i august.