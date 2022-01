»Kina før kommunismen. Oplev kunstens kraft. Træd ind i det guddommelige land, fuld af gammel visdom og tidløs skønhed ...«

En farvestrålende folder har de seneste dage fundet vej til mange odenseaneres postkasser. Folderen reklamerer for den kinesiske dansetrup Shen Yun, men bag folderens glade farver og billeder af smilende og dansende kinesere, gemmer sig en længere historie.

Efter flere års tilløb ser det nu nemlig ud til, at den kinesiske dansetrup Shen Yun kommer til at optræde i musik- og teaterhuset Odeon senere på året.

»Vi er meget glade. Shen Yun er en fortælling om historien, men dét, at de kommer til Odense er en historie i sig selv,« siger Benny Brix, der er talsmand for bevægelsen Falun Dafa, der i årevis har arbejdet på at få Shen Yun til Odense.

»Jeg vil gerne være med til at fortælle de gode historier og dele kulturen fra det gamle Kina. Kultur er den bærende kraft af et menneskes indentitet, og det er dét, Shen Yun gerne vil fortælle med deres optræden,« forklarer den danske talsmand.

Men vejen til Shen Yuns optræden i musik- og kulturhuset Odeon i Odense har været lang og knoldet og indeholder blandt andet:

Aflysninger, ændrede forklaringer, beskyldninger om løgne, mistanke om selvcensur, frygt for repressalier fra Kina, ministre i samråd, trusler om at trække sig fra samarbejde og en advokatundersøgelse.

Historien om Shen Yun og musik- og teaterhuset Odeon begyndte i 2019, hvor Odeon opsagde en aftale om to planlagte forestillinger med Shen Yun.

Aflysningen skete, ifølge Odeon, fordi man var kommet til at lave en dobbeltbooking. Ifølge Benny Brix, der er talsperson for Falun Dafa i Odense, var aflysningen dengang et udtryk for selvcensur og frygt for repressalier fra Kina.

Shen Yun er - ifølge gruppens egen beskrivelse - en amerikansk-kinesisk kunstnergruppe med base i New York. Gruppen opstod i 2006 med en vision om at genoprette og genoplive traditionel kinesisk kultur, noget, der, ifølge gruppen, var gået tabt under det nuværende kinesiske styre.

Gruppen er altså med sine optrædener kritisk overfor styret, hvilket ikke falder i god jord i Kina.

Efter aflysningerne af de to forestillinger kom det blandt andet frem, at den lokale aktør, der havde booket Odeon de pågældende datoer, ikke kendte til bookingen.

I forbindelse med aflysningerne af forestillingerne i Odense kunne flere medier fortælle, at andre musikhuse i landet også havde oplevet pres fra Kina for ikke at gennemføre forestillinger med Shen Yun.

Dét - i kombination med de skiftende forklaringer fra Odeons side - fik flere til at spekulere i, om Odeon var blevet presset til at aflyse.

Aflysningerne i Odeon havnede sågar på bordet hos både kulturminister Joy Mogensen og udenrigsminsiter Jeppe Kofoed. De blev begge kaldt i samråd for at redegøre for, hvilke overvejelser regeringen havde i forhold til indblanding fra de kinesiske myndigheder i relation til afholdelse af kulturbegivenheder i Danmark.

Odense Kommune fik i kølvandet på sagen om aflysningen i Odeon lavet en redegørelse af forløbet, der viste, at Odeon havde givet urigtige oplysninger om dobbeltbookingen, men ikke udøvet selvcensur.

Men nu er ringen altså sluttet og Shen Yun er på plakaten og på scenen i Odeon den 6. og 7. april i år.

»Jeg tror ikke, at vi skal underkende betydningen af, at blandt andre TV 2 Fyn gik ind i sagen dengang og fortalte og fremlagde fakta i sagen om aflysningen af Shen Yuns optræden i Odeon. Det har haft en indflydelse på, at det nu er lykkedes, tror jeg,« siger Benny Brix

Det er første gang, at Shen Yun optræder i Odense, men Benny Brix håber ikke, at det bliver den sidste.

»De er så dygtige og de optræder altid for fulde huse. Især de steder, hvor man kender til dem fra tidligere optrædener. Forhåbentlig er det ikke sidste gang, Shen Yun optræder i Odeon,« lyder håbet fra den danske talsmand.