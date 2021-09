En alvorlig ulykke har øget fokus på en strækning ud af den lille by Særslev fra Odense mod Bogense.

Her oplever lokale nemlig, at folk kører stærkt og hasarderet.

B.T. Odense har været i kontakt med Mila Dahl Davidsen, hvis lillesøster blev kørt ned foran familiens hus. Og storesøsteren siger, at farten på deres vej har bekymret hende længe.

Ligesom en af hendes naboer Jonas Harder Okkerholm fortæller, at han flere gange har taget fat i kommunen for at øge fokus på sikkerheden på vejen.

En situation, man er opmærksom på, lyder det fra Teknik- og Miljøudvalgets konservative formand Anders Thingholm. Han havde et møde med Jonas Harder Okkerholm i weekenden.

»Jeg har taget syv punkter med videre til vores administration, som vi kigger på,« siger han.

Formanden fremhæver især to ting, han mener, er vigtigt at få med i sagen.

»Jeg har taget med videre fra mit møde, at man ønsker, der skal måles på hastigheden i den del af byen, der ligger mod Bogense.«

Både Jonas Harder Okkerholm og Mila Davidsen siger, at politiet måler længere inde i byen, hvor der er bump og derfor ikke så store problemer.

Den anden ting formanden fremhæver, som han blev opmærksom på ude i Særslev, er samarbejdet mellem borger og kommune.

»Lokalforeningen er desværre ikke med i kommunens kampagnearbejde, og det så vi jo rigtig gerne, at de kom,« siger rådmanden.

Anders Thingholm oplyser, at han har indstillet til, at man øger budgettet for trafiksikkerhed, som ligger på 2,8 millioner kroner om året, fremadrettet. I kommunen oplever de nemlig et øget pres på vejene på grund af den store trafik til områdets mange sommerhuse under coronanedlukningen.

Han påpeger desuden, at man har sat lystavler og lagt særlige riller i vejen for at forbedre kørslen igennem byen.

»Vi har desværre ikke mulighed for at sætte ind alle de steder, hvor der er problemer med trafikken. Så langt rækker budgettet ikke, og vi kan heller ikke undgå problemerne totalt ved hjælp af bump og gener,« siger Anders Thingholm.

Teknik- og Miljøudvalgets formand kan ikke gå ind i sagen om den 15-årige Daniella Davidsen, der for nyligt blev kørt ned, da man endnu ikke ved, om bilisten, der ramte hende, kørte for stærkt.