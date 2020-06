Kun tre år efter det 100 meter høje Bohrs Tårn i Carlsberg Byen på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro i København stod færdigt, er det opstået alvorlige problemer, skriver Politiken.

Den imponerende bygning slår nemlig revner, og der er nu blevet spærret af omkring tårnet, så forbipasserende undgår at blive ramt af stumper fra facaden.

Det er kun få uger siden, det gik op for beboerne i Bohrs Tårn, at bygningens facade slog revner.

Der blev iværksat en akutundersøgelse, der har vist, at der er en reel fare for, at revnerne kan få alvorlige konsekvenser for forbipasserende.

»Der er risiko for, at der kan falde stumper ned fra facaden, og derfor har vi opsat de første afspærringsforanstaltninger, der i første omgang er af interimistisk karakter,« siger Per Bendix, der er formand for ejerforeningen i Bohrs Tårn til Politiken.

Ifølge Ingeniøren.dk er der revner i flere af bygningen lag, men man ved endnu ikke, hvor stort omfanget er, og hvad skaderne skyldes.

Politiken skriver, at ejerforeningen torsdag holdt en ekstraordinær generalforsamling, og her kom det frem, at skaderne kan skyldes, at de byggematerialer, der er anvendt til Bohrs Tårn, ikke tåler fugten i det danske klima.

Lejlighederne i Bohrs Tårn, der er 29 etager højt, koster mellem syv og 16 millioner kroner.