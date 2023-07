I fire dage blev flere badegæster mødt af skilte, der advarede mod badning på seks strande i Vesthimmerlands Kommune.

Årsagen var ekstremt høje bakteriekoncentrationer i badevandet.

Og det er højst usædvanligt, skriver kommunen i et opslag på Facebook.

'Det usædvanlige er, at vi har set høje bakteriekoncentrationer på mange strande på samme tid fra nord til syd i kommunen,' lyder det.

Derfor er kommunen nu meget interesseret i at finde ud af, hvad det skyldes, og hvor bakterierne kommer fra.

'Om det er fra dyr eller mennesker, for på den måde at kunne udelukke nogle forureningskilder', skriver kommunen.

Kommunen afviser, at skybruddet skulle have fået kommunens to renseanlæg til at løbe over for derefter at have sendt det bakterieholdige spildevand ud i havet.

'Udledningen blev fortyndet mange gange og vindretningen var i vest, og vi vurderer det derfor meget usandsynligt, at det skulle være årsag til de forhøjede bakterieniveauer alle steder.'

I stedet spekulerer kommunen i om tørken, forud for skybrudshændelserne, kan have spillet en rolle.

'Tørken har gjort jorden dårlig til at absorbere de store mængder regnvand, der er strømmet mere direkte ud i vandløb og dræn. Det afstrømmende vand kan have taget bakterier med sig. Det er også set flere andre steder i landet.'

Kommunen frarådede badning ved Stistrup strand, Illerisøre, Hessel, Lovns By Syd, Løgstør og Trend, men det er i skrivende stund muligt igen at bade alle steder.