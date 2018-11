Forsinkede og forsvundne pakker, forkerte adresser og sedler i postkassen i stedet for pakker i hånden. Danskernes negative oplevelser med PostNord vil ingen ende tage.

Siden B.T. tidligere på ugen fortalte, at flere oplever, at PostNord lægger sedler i stedet for pakker, har over 200 danskere skrevet, at de har oplevet noget lignende.

De har været hjemme på den adresse, de har betalt PostNord for at aflevere en pakke til - og alligevel har de modtaget en besked om, at pakken forgæves er forsøgt leveret, fordi der ikke var nogen hjemme.

På B.T.s Facebook-profil er der over 900 kommentarer på historierne om PostNord, og hovedparten af dem beretter om negative oplevelser med postfirmaet.

Hanne Jakobsen skriver i kommentarfeltet, at det ikke er mange dage siden, at hun selv oplevede fænomenet:

'Det skete for mig så sent som i sidste uge. Jeg var hjemme hele formiddagen, og da jeg tog af sted ved middagstid, lå sedlen allerede i postkassen.'

Den oplevelse kan Anne Kragh Seizer nikke genkendende til. Hun har derudover prøvet, at posten har efterladt hendes pakke på parkeringspladsen foran lejligheden, selvom hun var hjemme.

Flere af Facebook-brugerne fortæller også, at de før har taget postbuddet i at smide en seddel i postkassen, selvom de altså var hjemme til at tage imod pakken.

Dog er det forskelligt, hvordan postbuddet har valgt at reagere, når de, så at sige, er blevet taget med fingrene i postkassen.

Lene Andreasens pakke lå i bilen, da hun konfronterede postbuddet med, hvorfor han ikke bankede på hendes dør.

Morten Ægidius tog også postbuddet i hurtigt at putte en slip i hans postkasse, men da fik han besked om, at det var chefen, som havde besluttet, at buddet skulle uddele sedler i stedet for pakker.

Ud over de mange kommentarer på sociale medier er B.T.s redaktion blevet kontaktet af flere danskere, der føler sig snydt af PostNord.

Her er et lille udsnit af de mange kommentarer, der de seneste dage er blevet skrevet om PostNord på B.T.s Facebook-side.