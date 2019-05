'Det skal ikke være en kamp at få hjælp.'

Sådan lyder ét ud af seks punkter i et nyt handicapudspil fra Socialdemokratiet, som B.T. eksklusivt har fået adgang til.

Og det er netop 'en kamp' mod systemet, som Birte, Pernille og Chris de seneste dage har fortalt om på bt.dk.

Sammen med tusinder af andre forældre har de under hashtagget #enmillionstemmer forsøgt at få sat så stort et fokus på handicapområdet, at politikerne på Christiansborg også ville begynde at tale om det.

Og det er altså - med hjælp fra B.T. - nu sket.

Socialdemokratiet, der ifølge meningsmålingerne står til sikkert at vinde valget, præsenterer tirsdag ved middagstid et handicapudspil, som B.T. altså allerede nu kan afsløre hovedpunkterne af.

»Der er flere grunde til, at vi kommer med udspillet, og det har I jo selv været med til at vise. Meget fungerer godt, men der er nogle udfordringer, og jeg oplever familier, der er virkelige frustrerede over det, som foregår, og har svært ved at få hjælp,« fortæller socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), til B.T.

'Bedre muligheder for mennesker med handicap' er titlen på udspillet, der baserer sig på tre overordnede principper:

Alle skal kunne få en uddannelse

Det skal ikke være en kamp at få hjælp

De mest udsatte har brug for noget særligt

»Handicappolitik - med undtagelse af jeres artikler - har ikke fyldt noget ved den her valgkamp, og det er vildt, for der er mange danskere med funktionsnedsættelse og mange pårørende. Vi taler simpelthen ikke nok om det. Og jeg har lovet nogle handicappede, som jeg har mødt under valgkampen, at jeg vil gøre noget ved det, og det løfte holder jeg nu,« siger Mette Frederiksen (S) til B.T.

Mette Frederiksen foreslår eksempelvis, at elever med handicap skal kunne få ekstra tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og at man tænker i mere langsigtede planer og bevillinger hos kommunerne.

Vi har talt med flere forældre til handicappede børn, der pointerer, at 47 procent af alle sager inden for børnehandicapområdet bliver omgjort hos Ankestyrelsen. Hvordan vil I få det tal ned?

»Det ligger lidt i forslaget, at vi skal arbejde mere langsigtet, så vi undgår de situationer. Det skal vi finde ud af sammen med kommunerne,« siger Mette Frederiksen.

Sagsbehandlingstiden er ofte lang, og når en sag skal forbi Ankestyrelsen, går familierne lang tid uden den hjælp, som de ønsker ...

»Der er en udfordring der, og den lange sagsbehandlingstid kan være hård. Men jeg vil hellere have, at vi fikser problemerne i systemet, i stedet for at vi reparerer dem efter. Så jeg tror, langsigtede planer og bevillinger er en bedre ide,« siger formanden.

Og hvad med økonomien? Der er blevet sparet meget på handicapområdet. Kan vi se frem til flere besparelser?

»Nej, der skal komme færre besparelser, men jeg kan ikke love noget fra den ene dag til den anden. Vi har fremlagt en økonomisk plan, der følger det demografiske træk, og hvor der er plads til at investere i nye indsatser, og det kan blandt andet finansiere det her.«

Flere forældre til handicappede børn og voksne fortæller til B.T., at de føler sig modarbejdet af systemet, og at de hurtigt bliver mistænkeliggjort. Er det et fokusområde for jer?

»Jeg tror, det er rigtigt, at det er den oplevelse, som nogle familier har. Jeg tror, vi andre skal vide, at når man er mor og far her, så er man ekstremt sårbar, for man kan ikke selv. Man har brug for hjælp. Jeg tror ikke, at vi er gode nok til at anerkende det, og det skal vi blive,« siger Mette Frederiksen.