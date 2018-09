Eleverne på Rungsted Gymnasium aflyser den årlige dreng-pige-middag, hvor 1.g’ere bliver udvalgt til at servere for 3.g’ere.

Der blev mumlet i krogene, da rektor på Rungsted Gymnasium Ruth Kirkegaard mandag fortalte skolens 800 elever, at den årlige dreng-pige-middag er aflyst.

»Jeg har fået at vide af 3.g’erne, at middagen er aflyst,« sagde hun.

Aflysningen sker, efter at B.T. de seneste dage har beskrevet, hvordan kvindelige 1.g’ere skal gennemgå ydmygende ritualer for at blive godkendt af de ældste mandlige elever til den årlige dreng-pigemiddag.

På mødet truede Ruth Kirkegaard med, at krænkende og ekskluderende adfærd kan føre til sanktioner i form af advarsler eller i værste fald bortvisning.

Også selvom det sker uden for skolens område.

»Skolen tager klart afstand fra de historier, der er oppe i pressen. Vi tager stærk afstand fra situationer med diskrimination eller pres. Vi accepterer ikke den adfærd, og vi er klar til at bruge de nye regler i studieforordningen,« sagde hun til eleverne, der var samlet i kantinen.

Mange var tydeligvis utilfredse med aflysningen af den traditionsrige middag og efterfølgende fest. Blandt andre 18-årige Christian Lundgaard, der går i 2.g.

Christian Lundgaard, elev på Rungsted Gymnasium, er ked af, at dreng-pige-middagen er aflyst. Foto: Nils Meilvang Vis mere Christian Lundgaard, elev på Rungsted Gymnasium, er ked af, at dreng-pige-middagen er aflyst. Foto: Nils Meilvang

»Det er pisseirriterende, for det er en fed fest. Der skal selvfølgelig ikke være nogen, der føler sig presset til noget, men det er også muligt at sige nej og stå op for sig selv. Jeg håber, at der bliver arrangeret noget, hvor ingen føler sig krænket,« siger Christian Lundgaard, der ikke selv har deltaget i de omstridte auditions.

De årlige dreng-pige-middage går ud på, at de ældste elever afholder en middag, hvor de bliver opvartet af specielt udvalgte 1.g’ere. Der afholdes både en pigemiddag og en drengemiddag, og bagefter afholdes der en fest for hele gymnasiet.

Udvælgelsen af tjenere sker ved en særlig audition. Fredag fortalte en tidligere elev på Rungsted Gymnasium, Anja Leighton, at hun for to år siden skulle drikke tequilashots, kysse med en veninde og dyste med veninden om, hvem der først fik den andens bh af. Alt sammen foran 50 mandlige elever fra tredje årgang på gymnasiet.

B.T. talte mandag med tre kvindelige 3.g'ere, der havde deltaget i den samme audition. De oplevede det ikke som krænkende, men fortæller, at eleverne i år har valgt at aflyse dreng-pige-middagen på grund af den mediestorm, Rungsted Gymnasium er havnet i.

»Vi har droppet at lave audition i år. Ikke fordi vi synes, det er forkert, men fordi det skader skolens ry. I stedet vil vi lave et arrangement, hvor alle bliver inkluderet, og hvor ingen føler sig krænket,« siger den ene af pigerne.

En anden 1.g'er fortæller, at der forud for B.T.s afsløringer var blevet hængt sedler op på gymnasiet med navne på piger og drenge, der var blevet udvalgt til dette års audition. De pågældende elever var også blevet inviteret via et Facebook-opslag i en lukket gruppe. Den gruppe er nu blevet lukket, og sedlerne med navne pillet ned.