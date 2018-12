Nu skal det være slut med historier om krænkende puttemiddage, nomineringer med slet skjulte seksuelle undertoner og andre krænkelser, lyder det fra ligestillingsministeren.

»De unge mangler respekt for hinandens grænser og for hvordan man behandler hinanden, og derfor vil jeg tale med undervisnings- og forskningsministrene om at modernisere seksualundervisningen,« siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) til B.T.

B.T. har i en lang række artikler fortalt om de såkaldte puttemiddage på nordsjællandske gymnasier, hvor eleverne blandt andet gennemgår auditions, som er ganske grænseoverskriende.

17-årige Anja Leighton fortalte blandt andet, at hun i 2016 skulle kysse med sin veninde og dyste om at tage hinandens bh'er af på tid, mens andre stak en agurk ned i halsen og slikkede flødeskum af en afklædt dreng.

Det er som om, kvinder i dag bliver gjort til sexobjekter, som man kan tillade sig at have en krænkende adfærd over for. Eva Kjer Hansen (V), ligestillingsminister

»Jeg er bekymret over, hvordan de unge kvinder bliver behandlet. Det er som om, kvinder i dag bliver gjort til sexobjekter, som man kan tillade sig at have en krænkende adfærd over for,« siger Eva Kjer Hansen.

Hun vil derfor rydde ud i de grænseoverskridende ritualer.

»Det er et spørgsmål om at gøre de unge bevidst om, hvordan man behandler hinanden, så man respekterer hinandens grænser og forstår, hvornår noget bliver krænkende;« siger hun.

Her er seksualundervisningen det helt rette sted at sætte ind.

»Jeg har en oplevelse af, at de unge har styr på det med blomsterne og bierne. De gider ikke sidde og rulle et kondom på et kosteskaft,« siger hun.

I øjeblikket er skolerne i gang med at eveluere seksualundervisningen, og når resultatet foreligger, vil Eva Kjer Hansen drøfte fagets fremtid med undervisningsminister Merete Riisager (LA) og uddannelsesminister Tommy Ahlers (V).

Eva Kjer Hansen ser gerne, at seksualundervisningen fremover varetages af eksterne, eksempelvis organisationer som Sex & Samfund. Det vil bringe undervisningen mere i øjenhøjde med eleverne.

»Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke kommer med løftede pegefingre. Og jeg synes måske, det er lidt meget at forlange af en lærer, der normalt underviser i dansk og historie, at vedkommende også lige tager seksualundervisningen. Min egen datter kom i sin tid hjem og fortalte, at det havde været lidt akavet,« lyder det fra ministeren.