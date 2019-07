Københavns Kommune vil på baggrund af en konkret sag med to enslydende fakturarer undersøge forvaltningens praksis i forhold til at hyre advokater – herunder brugen af advokat Anders Valentiner-Branth.

Det oplyser den stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) i en pressemeddelelse.

Det sker efter, at B.T. i denne uge har spurgt ind til to specifikke fakturaer fra Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager fra 2016. De to fakturaer er udstedt til to forskellige afdelinger i forvaltningen med tre måneders mellemrum. Opgavebeskrivelsen på de to fakturaer er næsten identiske, mens beløbene er forskellige. Den ene er på 57.2075, mens den anden er på 300.000 kroner.

'Vi skal selvfølgelig have kastet lys over den konkrete sag. Men samtidig har jeg og resten af udvalget brug for klarhed om, hvorvidt der kan være tale om en mere generel udfordring med forvaltningens hidtidige praksis for indkøb af advokatbistand. Undersøgelsen skal ligge klar til oktober og vise, om de allerede gennemførte opstramninger er tilstrækkelige,' siger Karina Vestergård Madsen (EL) i pressemeddelselsen.

B.T. har i en række artikler blandt andet afdækket, hvordan Nielsen Nørager på bare tre år fik udbetalt 14,8 millioner kroner. Ifølge eksperter i strid med udbudsreglerne, og uden, at der blev indgået skriftlige aftaler. Opgaverne blev blot aftalt mundtligt. Og senest har B.T. afdækket en hemmelig aftale om et salær på 800.000 kroner, som eksperter og politikere kritiserer i skarpe vendinger.

Anders Valentiner-Branth har blandt andet været kommunens juridiske rådgiver i skandalen om fortovsordningen, hvor københavnske boligejere i en årrække er blevet overfaktureret for 65 millioner kroner for renhold. De to fakturaer handler om hans rådgivning i forbindelse med den sag. .

Kommunen vil lægge samtlige bilag i sagen om advokaten Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager frem, fremgår det af pressemeddelelsen. B.T. siden august 2018 forsøgt at få fat i samtlige fakturaer i sagen for årene 2016, 2017 og 2018.

Det er kun delvis lykkedes, og eksperter har kritiseret kommunen for reelt at mørklægge fakturaerne. Forvaltningen har sågar nægtet B.T. indsigt i én enkelt faktura med henvisning til, at det tog for lang tid at finde den frem.

Og det er blevet kritiseret af flere politikere i Borgerrepræsentationen og også overborgmester Frank Jensen (S).

Nu vil Karina Vestergård Madsen lægge alle fakturaerne frem for politikerne.

'Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere været nødt til at afvise en aktindsigt fra B.T. i samtlige fakturaer fra Nielsen Nørager på grund af et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. Den afgørelse har Ankestyrelsen vurderet var korrekt. På baggrund af de nye oplysninger i sagen er vi nødt til at sikre fuld åbenhed og transparens over for Borgerrepræsentationen. Derfor er det besluttet, at alle fakturaer fra det pågældende advokatfirma bliver lagt åbent frem vores udvalg. Og det skal ske i en form, så politikerne frit kan udtale sig om dem, og så også medierne kan få adgang til fakturaerne,' siger hun i pressemeddelelsen.

Forvaltningen oplyser, at der vil være tale om en intern undersøgelse.

Anders Valentiner-Branth oplyser, at han ingen kommentarer har til sagen så længe undersøgelsen verserer.