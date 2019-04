Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har på et møde torsdag aften besluttet at afskedige to direktører fra kommunens teknik- og miljøforvaltning.

Det drejer sig om direktør Torben Gleesborg og administrerende direktør i forvaltningen Pernille Andersen.

Det er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der har indstillet til, at de to direktører skulle fyres.

Indstillingen kom ifølge B.T. efter fejlopkrævninger hos boligejere.

Opdateres...

/ritzau/