Togtrafikken i Danmark er onsdag ramt af arbejdsnedlæggelser blandt flere lokomotivførere hos DSB.

I den forbindelse har flere af de lokomotivførere, der har nedlagt arbejdet, fået inddraget deres adgangskort og er blevet bedt om at forlade arbejdspladsen. Det skriver Avisen.dk.

Jernbaneforbundets formand Henrik Horup fortæller, at forbundet er bekendt med situationer i både København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Struer.

- Vi skal sammen med LO til fællesmøde med DSB hos Dansk Arbejdsgiverforening torsdag klokken 10. Det plejer at være det fagretslige skridt man tager i en situation som denne. Men sideløbende vælger DSB så at sende folk hjem, og det er vi noget uforstående overfor, siger Henrik Horup til Avisen.dk.

Dansk Jernbaneforbund har taget kontakt til hovedorganisationen LO og vil tilrettelægge mulige fagretslige skridt, skriver forbundet på sin Facebook-side.

- Vores opfordring til de berørte medlemmer er, at de må gå hjem og følge DSB's anvisninger. Dem, der skal møde i morgen, må så møde i morgen, og hvis de ikke har adgangskort må de møde op og vente på at få at vide, hvad de skal gøre af DSB, siger Henrik Horup.

Hos DSB bekræfter underdirektør Poul Gemzøe-Enemark, at medarbejdere har fået inddraget deres adgangskort og er blevet bedt om at tage hjem.

- Der har i dag været en række arbejdsnedlæggelser, og det er der stadig. Vi har opfordret medarbejderne, der har deltaget i arbejdsnedlæggelserne til at genoptage arbejdet. Vi ønsker ikke at facilitere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og faglige møder, derfor beder vi dem om at genoptage arbejdet. Vil de ikke det, bedes de om at forlades DSB's ejendom og aflevere deres ID-kort. Det kan de få igen, når de ønsker at genoptage arbejdet, siger Poul Gemzøe-Enemark til Avisen.dk.

Lige nu har hverken Jernbaneforbundet eller DSB overblik over, hvor mange ansatte, der er berørt.

Togtrafikken over hele landet er ramt af forsinkelser og aflysninger som følge af arbejdsnedlæggelserne. Kunder kan holde sig opdateret på den aktuelle trafiksituation på DSB's hjemmeside.