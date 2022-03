Sårede ukrainere kan potientalt ligge i hospitalssengene på OUH inden for den nærmeste fremtid.

Det er i hvert fald det scenarie, man arbejder ud fra på Odense Universitetshospital.

»Vi er selvfølgelig klar, hvis der kommer nogle akutte patienter,« siger Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på OUH.

Danmark skal stå klar til at modtage et par hundrede ukrainere på de danske hospitaler.

Og det vælger Danmark at gøre, da Ukraine har anmodet om det, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

»Vi har ikke senge stående klar til det, da vi ikke er blevet bedt om det. Men vi har et akutberedskab, som kan træde til,« siger Niels Nørgaard Pedersen og forsætter:

»Vi har vores akutberedskab, som vi kan skalere op og ned i forhold til udsving.«

Danmark skal ligeledes donere medicin og medicinsk udstyr til Ukraine, siger Magnus Heunicke, der er sundhedsminister.

»Ukraine har fremsendt en liste med støttebehov på sundhedsområdet i form af lægemidler, medicinsk udstyr og mulighed for behandligstilbud på danske hospitaler,« siger sundhedsministeren.

Hvis der kommer flere ukrainere end forventet, der skal modtaget behandling på OUH, vil det kunne påvirke behandlingstiden for andre patienter.

»I værste tilfælde kan man blive nødt til udskyde ting, der ikke er akutte,« siger Niels Nørgaard Pedersen.

Sundhedsministeriet oplyser, at Ukraine har takket ja til den danske donation og udtrykker behov for hurtig assistance.

»Kommer man i den situation, at der kommer pres på, så har vi en national og regional koordinering, der kan løfte den ogpave, der kan komme,« siger OUH’s administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

OUH oplyser, at de stadig er ved at afklare mulighederne for at sende lægeligt udstyr til Ukraine.