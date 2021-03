»Jeg vil også gerne vide, hvordan det kan lade sig gøre, at den brasilianske variant kan komme til Danmark? Det er lidt mit indtryk, at vi var meget sene til at få styr på, hvem der rejser ind og ud af Danmark. Det har vi endnu ikke 100 procent styr på.«

Sådan siger Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, efter det onsdag kom frem, at der nu er fundet et tilfælde af den brasilianske variant af coronavirus i Danmark.

En variant, der vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter af virussen, ligesom det også er tilfældet med den britiske og sydafrikanske variant.

»Man har strammet voldsomt op på ind- og udrejse det sidste stykke tid, og selvom det er irriterende, så er det vigtigt, at vi har seriøst styr på, hvem der rejser ind og ud, hvis ikke vi vil have andre varianter ind i landet. De befinder sig jo ikke kun i Brasilien, men også i andre europæiske lande,« siger professoren.

Intensivafdeling i Manaus, Brasilien, hvor mange er indlagt med covid-19. Foto: MICHAEL DANTAS Vis mere Intensivafdeling i Manaus, Brasilien, hvor mange er indlagt med covid-19. Foto: MICHAEL DANTAS

Styrelsen for Patientsikkerhed kunne onsdag fortælle B.T., at den person, der er smittet med den brasilianske variant, nu er fundet og isoleret, og at der er foretaget smitteopsporing.

Styrelsen oplyser desuden, at man 'har en tese om, at personen er blevet smittet på en rejse', men at det endnu ikke er endeligt bekræftet.

Det glæder Rune Hartmann, at personen er fundet, for hvis ikke man hurtigt finder den person, som er bærer af varianten, betyder det, at vi kan blive tvunget til at forlænge nedlukningen af samfundet og ultimativt bringe vaccinationsprogrammet i fare.

»Det vil være trist. Derfor må vi også finde os i, at der kommer nogle begrænsninger på rejseaktivitet og krav om karantæne i den kommende tid. Hvis ikke vi kan holde varianterne ud, så kommer det til at tage noget tid, før vi kan komme tilbage til noget, der ligner et normalt liv,« siger han.

I Brasilien har befolkningen været hårdt ramt af covid-19 med mange døde og smittede. Foto: MICHAEL DANTAS Vis mere I Brasilien har befolkningen været hårdt ramt af covid-19 med mange døde og smittede. Foto: MICHAEL DANTAS

Ifølge Rune Hartmann vides det ikke med sikkerhed endnu, om den brasilianske variant nedsætter effekten af en coronavaccine.

»Der er lavet nogle forsøg, men de er ikke tilfredsstillende. Vi mangler fortsat nogle 'real life data', hvor man undersøger, hvordan det går med de mennesker, der så bliver vaccineret,« siger professoren.

Den brasilianske variant tog sin begyndelse i Manaus i det nordlige Brasilien. Her havde de første smittebølger inficeret så store dele af befolkningen, at der burde være flokimmunitet. Men virus fandt alligevel en vej gennem mutationer, og befolkningen blev smittet igen.

»Lige nu har vi styr på epidemien i Danmark, og vi er i gang med at rulle vaccinationsprogrammet ud. Derfor synes jeg, det skal være et mål at holde de her mutationer ude af Danmark. Når først vi er vaccineret, vil det være sværere for varianterne at etablere sig. Selvom nogle varianter har en nedsat følsomhed, så vil det formentlig ikke være sådan, at vaccinen har nul effekt,« siger Rune Hartmann.