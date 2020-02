En ekspert i kommunikation er ikke overrasket over helt nye beskyldninger rettet med Alternativets nye leder Josephine Fock.

»Partiet har jo været en børnehave, og en børnehave har brug for voksne. Hun har taget styring over folk, som ikke vil styres«.

»Så selvfølgelig kommer der nu anklager om, at hun har skældt dem ud,« siger kommunikationsrådgiver Kresten Schultz-Jørgensen.

Han reagerer på, at en række kilder i dag i Information retter en hård kritik mod partiets nye leder, Josephine Fock. Beskyldningerne retter sig mod hendes opførsel, da den nyvalgte partileder var medlem af Folketinget fra 2015-2018.

Den nyvalgte leder af Alternativet Josephine Fock beskyldes for at overfuse ansatte og politiske kolleger. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Den nyvalgte leder af Alternativet Josephine Fock beskyldes for at overfuse ansatte og politiske kolleger. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kilderne, hvoraf de fleste ønsker at være anonyme, beskriver uafhængigt af hinanden en række episoder, hvor Josephine Fock har overfuset folk.

Fire kilder oplyser til avisen, at de med egne øjne har set Josephine Fock gribe fysisk fat i folk og rusket i dem, når hun er blevet vred på dem.

En femte kilde tilføjer, at han ikke selv har oplevet Josephine Fock ruske i andre, men at "hun er fysisk grænseoverskridende".

Information har i alt været i kontakt med 23 kilder fra forskellige dele af Danmark, der på den ene eller anden måde har arbejdet sammen med Josephine Fock i hendes tid som folketingsmedlem fra 2015-2018.

Som kommunikationsrådgiver har Kresten Schultz-Jørgensen fulgt Alternativet, siden partiet bragede ind i Folketinget ved valget i 2015 med et mål at skabe en helt ny politisk kultur.

Siden har partiet været ramt af en række skandaler om sexchikane og en voldsom festkultur, ligesom personstridigheder var årsag til, at Josephine Fock og Rasmus Nordqvist måtte trække sig fra den politiske ledelse.

»Partiet var oprindelig et parti styret af følelser og 100 procent kultur. En modvægt til den fornuftsbaserede politik som tidligere finansminister Bjarne Corydon betegnede som ‘nødvendighedens politik’. Men med tiden viste der sig at mangle en struktur og et klart hierarki i partiet,” siger Kresten Schultz-Jørgensen, der ejer rådgivningsvirksomheden Oxymoron.

»Der har under Uffe Elbæk manglet styring og ledelse af partiet, og det er klart at en type, som Josephine Fock, der har en fortid i fagbevægelsen, går ind og tager styring. Reaktionerne er ikke overraskende,« siger han og forklarer:

Uffe Elbæk har ifølge en kommunikationsekspert manglet styring af sit parti Alternativet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Uffe Elbæk har ifølge en kommunikationsekspert manglet styring af sit parti Alternativet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Alternativet tiltrækkes af mennesker, som ikke bryder sig om regler og rammer. De vil ikke styres, og derfor er de også mere krænkelsesparate, når nogen forsøger at tage styring,« siger han.

Information har forelagt oplysningerne om Josephine Focks ledelsesstil til Alternativets tidligere leder, Uffe Elbæk, som er vidende om episoderne.

Nogle har han overværet, andre har han haft kendskab til i sin egenskab af partileder. Uffe Elbæk har ikke yderligere kommentarer.

Josephine Fock afviser kritikken.

»Jeg er naturligvis dybt berørt over de påstande, som fremføres i artiklen,« skriver hun til Information.

»Jeg har flere gange erkendt, at jeg ikke var den bedste version af mig selv på det tidspunkt på grund af de mange personsager, der var, og det store pres, vi alle var underlagt«.

»Men jeg kan ikke genkende det billede og de situationer, som Information tegner af mig,« siger hun til Information og afviser at kommentere de konkrete anklager.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Josephine Fock og Uffe Elbæk.