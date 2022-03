Tirsdag fik eleverne og lærerne på Mølleskolen i Rønnede sig noget af et chok.

I spisefrikvarteret faldt en elev nemlig ned fra et træ, hvor han landede på en stub, og blev alvorligt kvæstet.

»Der har været en ulykke på en skole i Rønnede, hvor en dreng er faldet ned og kommet alvorligt til skade,« udtalte Heidi Andresen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, tirsdag til Ritzau.

Redningsberedskabet fjernede angiveligt den 11-årige dreng fra en træstub, som han sad fast i, og derefter blev han fløjet med helikopter til Rigshospitalet i København i kritisk tilstand.

Senere lød den opløftende melding dog fra Faxe Kommune, at drengen var stabil og udenfor livsfare.

Og ifølge TV 2 ØST, er der, heldigvis, ikke så mange af de andre børn fra skolen, der så selve ulykken.

Alligevel får både lærere og elever krisehjælp onsdag, hvor de er ovre den akuette fase og nået til opfølgningsfasen.

Det siger Henrik Reumert, centerchef fra Børne og Ungdomsområdet i Faxe Kommune, til mediet.

»Vi sørger for, at alle elever på skolen som minimum i dag kommer til at tale med en lærer om det, som er sket. Det er heldigvis ikke så mange, der har set selve ulykken, men alle har hørt om det. Derfor er det også vigtigt at tale om det,« siger Henrik Reumert til TV 2 ØST.

Der vil desuden være åben psykologisk rådgivning på skolen. Og de klasser og elever, der er mest berørte af ulykken kan tale med psykologer, både enkeltvis og i grupper.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har efterforsket hændelsen. Deres konklusion er, ifølge mediet, at det var et tragisk uheld, og at der ikke er tale om noget strafbart.