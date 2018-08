»Det er jo forkasteligt.«

54-årige Esben Christensen er helt klar i mælet, når snakken falder på de auditions, som de ældste elever på Rungsted Gymnasium afholder for de nye 'putter' på skolen. Her skal pigerne blandt andet brillere i at slikke skummet af alt fra en banan til en agurk, mens bodytequilaer og 'lapdances' også er nogle af de udfordringer, som de unge piger udsættes for på Rungsted Gymnasium. Dér, hvor Esbens datter også går.

B.T. beskrev tirsdag, hvordan man på det nordsjællandske gymnasium inviterer de flotteste piger til særlige auditions, og siden har et utal af elever, tidligere elever og forældre henvendt sig med beskrivelser af den såkaldte 'puttemiddag'.

Enstemmigt forklarer de, hvordan piger og drenge fra 3.G udvælger en række 1.G'er, som er pæne nok til at blive en del af de auditions, der så efterfølgende bliver afholdt uden for skolens område. Hvis pigerne og drengene 'består' testen, bliver de inviteret med til en middag, hvor de skal servere mad til 3.G'erne. Pigerne til drengene og drengene til pigerne.

Sådan sker det hvert skoleår, og i år er ingen undtagelse. Lige nu er 3.G'erne på Rungsted Gymnasium i gang med at udvælge billeder af de nye elever, der bliver inviteret til udfordringerne.

»Det er jo forkasteligt. Det er simpelthen et udtryk for at vi har svigtet som forældre, og det har skolen også. Vi har ikke været dygtige nok til at fortælle, at sådan gør man altså ikke, og det her er jo en kultur, der er kommet, hvor intet har konsekvenser. Det tror de unge i hvert fald,« siger Esben, der kun er én ud af en håndfuld forældre til elever på Rungsted Gymnasium, der bekymrede har henvendt sig til B.T.

52-årige Lene Christensen er en anden af dem, der dagligt sender sin søn afsted mod Rungsted Gymnasium, men som er dybt forundret over, at denne tradition år efter år bliver udført, uden at det er blevet stoppet:

»Allerede inden min søn startede på gymnasiet, så kendte vi til de her historier, og det er også blevet italesat til den tidligere ledelse. Jeg ved, at mange af pigerne har følt det som meget ubehageligt, men mange siger ikke fra, for så siger man 'nej tak' til de seje. Hvem har rygrad til det i den alder,« spørger Lene.

Da B.T. i går konfronterede lektor på Rungsted Gymnasium, Ruth Kirkegaard, med de kontroversielle auditions, tog hun stærkt afstand fra dem. Der var dog ét men, og det er, at både auditions og 'puttemiddagen' bliver afholdt uden for skolens område. Derfor er det praktisk talt umuligt at forbyde.

Det argument køber Lene Christensen dog ikke fuldstændigt.

»Det er meget nemt for gymnasierne at sige, at 'det er en privatfest'. Det er en kultur på gymnasierne, som skal stoppes, men det er også forældrenes ansvar. Begge parter skal blive bedre,« siger hun.

Men på Rungsted Gymnasium tager man det også seriøst. Efter at have læst B.T.'s artikel tirsdag aften har rektor Ruth Kirkegaard iværksat flere tiltag:

»Jeg har i dag samlet alle 875 elever i vores store fællessal og holde en længere tale om, at vi tager afstand fra det her arrangement. Jeg har appelleret 1.G'erne til at boycotte arrangementet, og så har jeg sagt til 3.G'erne, at det ikke er den stil, vi møder nye elever med. De må udtænke andre koncepter, for det her er et uanstændigt arrangement,« siger Ruth Kirkegaard.