Grænseoverskridende optagelsesritualer og 'puttemiddage' vil i fremtiden blive straffet på Rungsted Gymnasium.

»Vi ser med stor alvor på den adfærd, som er beskrevet i pressen. Derfor vil vi på mandag informere eleverne om, at vi fremover ikke kan udelukke at bruge konkrete sanktioner i form af skriftlige advarsler og i yderste konsekvens bortvisning ved grænseoverskridende eller ekskluderende adfærd,« siger rektor på Rungsted Gymnasium Ruth Kirkegaard til B.T.

Det sker, efter 17-årige Anja Leighton stod frem i B.T. og fortalte om det gruppepres, som ledte op til en række sexistiske og udstillende 'udfordringer' ved en optagelsesprøve til en 'puttemiddag', hvor udvalgte 1. g-piger blev inviteret til en middag arrangeret af 3. g-drenge.

Her skulle pigerne blandt andet dyste om, hvor langt de kunne få en agurk ned i halsen, og slikke flødeskum af en af drengenes bare mave. Alt imens en stor gruppe af de ældre drenge fra gymnasiet stod og heppede.

Da historien kom frem, fortalte rektor ved Rungsted Gymnasium Ruth Kirkegaard, at hun havde samlet skolens 825 elever og appelleret til, at traditionen blev stoppet. Hun havde gennem elever fået fortalt, at 'udvælgelsesprocessen' allerede var i gang i det nye skoleår.

I september 2017 blev 'bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser' opdateret, og i den forbindelse blev det skrevet ind i bekendtgørelsen, at elever kan sanktioneres for deres adfærd i fritiden, hvis denne adfærd har haft en 'direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen'.

Men Ruth Kirkegaard fortalte, at de på Rungsted Gymnasium ikke havde tænkt sig at benytte sig af sanktioner for at komme problemet med den krænkende puttemiddag-kultur til livs. Nu har hun dog skiftet mening.

»Jeg ville gerne en anden vej, men nu kan jeg se, at situationen er optrappet, og derfor må vi træde til. Vi kan nu ikke længere udelukke, at vi vil bruge de her regler,« siger Ruth Kirkegaard.

I en mail til alle elevernes forældre, som B.T. har set, skriver Ruth Kirkegaard, at ledelsen har været samlet lørdag med det formål at indskærpe, hvad der er ordentlig adfærd.

'Hverken eleverne eller I forældre må være i tvivl om skolens stærke værdier om fællesskab og gensidig respekt. Disse værdier er gennem den beskrevne totalt uacceptable adfærd fuldstændig blevet tilsidesat. Det vil vi som ledelse naturligvis ikke acceptere,' står der i mailen.

Mandag morgen skal Ruth Kirkegaard mødes med skolens elevråd og drøfte de nye regler. Efterfølgende vil alle skolens elever blive indkaldt til en fælles orientering om ændringen i ordensreglerne. Ruth Kirkegaard fortæller dog, at hun allerede nu kan mærke, at eleverne forstår sagens alvor:

»Jeg kan mærke, at det allerede flytter sig. Jeg oplever en meget velfungerende elevgruppe, som er kede af den her sag, og forældrene tager ansvar. Der er altså en fælles indsats for at få denne her grænseoverskridende adfærd stoppet«.

På Facebook har flere elever fra Rungsted Gymnasium skrevet hadefulde kommentarer om Anja Leighton, efter hun stod frem med sine oplevelser af en såkaldt puttemiddag og optagelsesritualerne til den.

Efter Anja Leighton stod frem om de krænkende ritualer, har hun modtaget flere hadefulde reaktioner fra sine tidligere medstuderende på Rungsted Gymnasium. På de sociale medier lyder nogle af de mange kommentarer som følgende: 'Hun er jo helt væk', 'Har du ondt i røven Anja Leighton?', 'Amen Fuck B.T. og Fuck kællingerne'.

Rektor Ruth Kirkegaard tager skarp afstand fra kommentarerne, men siger, at hun ikke kan genkende opførslen:

»Det er skrevet af nogle, som ikke har forstået sagens alvor og Rungsted Gymnasiums værdier. Men jeg må sige, at det er ikke noget, jeg kan genkende«.

Anja Leighton er – efter hendes historie kom ud – blevet gjort opmærksom på, at der er blevet sunget nedladende slagsange om hende, da Rungsted Gymnasium holdt fest i fredags. Heller ikke dette kan Ruth Kirkegaard genkende.

»Var selv til stede under hele festen til kl. 01.30. Jeg har ikke hørt nogen synge slagsange eller tale grimt om Anja. Tværtimod havde vi en fantastisk fest med glade elever,« siger Ruth Kirkegaard.

I fremtiden vil skolen vurdere sager om grænseoverskridende adfærd enkeltvis og sanktionere derefter.

