15 timers arbejdsdage fyldt med frygt og stress, lange perioder uden fridage, store bøder.

Sådan beskriver flere chauffører arbejdsforholdene hos Danmarks største onlinesupermarked, Nemlig.com, til Politiken. Arbejdsforhold, der nu har fået en ellers trofast kunde til at trække støtten.

Trine Kyhn og hendes familie har gennem flere år bestilt deres varer gennem Nemlig.com, fordi det har været praktisk i en travl hverdag for familien på fire. Nemlig.com var de første til at tilbyde dagligvarer leveret direkte til døren, og derfor er det dem, familien har brugt, fortæller hun til Politiken.

På grund af coronapandemien har de det seneste år helt undgået de fysiske butikker, og derfor anslår Trine Kyhn, at hun alene i år har lagt omkring 75.000 kroner i en virksomhed, hun nu ikke længere vil støtte. Arbejdsforholdene for chauffører er simpelthen for ringe, mener hun.

Chaufførerne beskriver til Politiken, at deres arbejdsdage er fyldt med stress og frygt for store bøder. Foto: Nemlig.com Vis mere Chaufførerne beskriver til Politiken, at deres arbejdsdage er fyldt med stress og frygt for store bøder. Foto: Nemlig.com

»Jeg havde allerede tænkt over, hvad der mon foregik, og hvilke vilkår chaufførerne har. Det har undret mig, at et så stort firma leverede varer i biler, der var nogle gamle skrammelkassser, som sviner helt vildt, når de så nemt kunne have leaset elbiler og profileret sig på det. Utrolig få af chaufførerne taler dansk og virkede stressede. Det virkede, som om der var noget lusk med det«, siger hun.

Nemlig.com har udliciteret selve leveringsopgaven til selvstændige vognmænd, og derfor er det vognmændene, der er chaufførernes egentlige arbejdsgiver. I et skriftligt svar skriver onlinesupermarkedet til Politiken, at det dermed er vognmændene, der har det ledelsesmæssige ansvar.

Efter Politikens afsløringer har Trine Kyhn og familien besluttet at finde en ny leverandør. Det er afgørende for dem, at arbejdsforholdene for chaufførerne er ordentlige, men fordi flere onlinesupermarkeder benytter sig af samme model som Nemlig.com, hvor chaufførerne ikke er ansat direkte af supermarkedet, har det vist sig at være en svær opgave.

Derfor overvejer familien nu at begynde at handle selv.