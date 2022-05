B.T. har igennem næsten en måned kunnet beskrive, hvordan virksomheden Sund med Wulff, med online coach Kenneth Wulff i spidsen, har hånet og trynet kvinder.

Nu tager virksomheden konsekvensen.

I en besked til B.T. skriver Sund med Wulff, at Kenneth Wulff nu stopper med online coaching.

»Grundet den sidste tids heksejagt på sociale medier fra konkurrenter samt avis har vi i Sund med Wulff nu taget konsekvensen. Kenneth stopper med at tilbyde online coaching,« lyder det i beskeden.

Sund med Wulff har indtil nu afvist kritikken fra kvinderne.

Beskeden kommer, efter B.T. har fået adgang til og spurgt ind til en lydfil, som indeholder en samtale mellem Kenneth Wulff og en klient. I samtalen skælder Kenneth Wulff blandt andet klienten ud for ikke at have tabt sig nok og siger, hun burde tabe sig to kilo om ugen.

Virksomheden skriver desuden, at Kenneth Wulff vil køre de klienter, der er i forløb, færdige, men at han ikke vil tage flere ind.

»Denne beslutning har ikke været nem at træffe, og den er ene og alene truffet, fordi de personlige og menneskelige konsekvenser, denne hetz forårsager, er for store,« skriver Sund med Wulff videre til B.T.

Sund med Wulff understreger, at det kun er de online coachingforløb, der nu stopper.

Det er de coachingforløb, B.T. har omtalt i den seneste periode.

Blandt andet beskrev kvinderne, hvordan de blev presset til vægttab på to kilo om ugen, skulle lave tre positive opslag om virksomheden om ugen, og at der i deres kontrakt stod, at det ene og alene var Kenneth Wulff, der bestemte, hvornår de havde tabt sig nok.

»Han skældte mig hele tiden ud og sagde, jeg ikke tabte mig nok. Så sagde han, at jeg sikkert stod og slikkede på mine fingre og småspiste frikadeller,« fortalte Janni Overvad Madsen blandt andet.

Både en jurist fra Forbrugerrådet Tænk og en ekspert i ernæring har kritiseret Sund med Wulffs metoder.