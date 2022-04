Tidligere korleder og sanglærer Michael Bojesen trækker sig fra Arkens bestyrelse.

Det oplyser museets bestyrelsesformand Eva Hofman-Bang til P1-programmet Kulturen, skriver DR.

Tilbagetrækningen kommer i kølvandet på Politikens afsløringer mandag.

Her kom det frem, at Michael Bojesen havde et forhold til en elev under 18 år, da han arbejdede som korleder og sanglærer på Sankt Annæ Gymnasium i Valby.

I forlængelse heraf kom det også frem, at han ifølge en advokatundersøgelse var ansvarlig for seksuel chikane i gymnasiekoret og brød med sine tjenstlige pligter.

Michael Bojesen, der i dag er direktør i Malmø Opera, afviste i radioprogrammet alle tre forhold.

Opdateres …