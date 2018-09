»Det er jo en fuldstændig vanvittig adfærd, som de her knægte har. Der skal være fest og sjov på et gymnasium, men det her er ikke fest og sjov. Det er bare en modbydelig måde at være ung på.«

Jacob Mark, der er undervisningsordfører for SF, lægger ikke fingre imellem, når han skal sætte ord på det billedmateriale, som B.T. fredag bragte af den såkaldte audition til 'drengemiddagen' på Rungsted Gymnasium i 2016.

På videoen ser man, hvordan en række piger udsættes for grænseoverskridende udfordringer som at skulle stikke en agurk med et GoPro-kamera monteret ned i halsen, slikke flødeskum af en afklædt dreng og tage bh'en af hinanden. Vel og mærke mens en større gruppe drenge stod og overværede seancen, mens de jublede, grinede og filmede dele af hændelsen med mobiltelefoner.

Episoden fandt sted i 2016, men optakten til de dette års auditions er allerede i gang på Rungsted Gymnasium, og det får nu Jacob Mark til at kræve en yderligere indsats.

»Jeg vil nu tage fat i rektorernes forening (Danske Gymnasier, red.) og finde ud af, hvordan vi sammen kan få bragt en ende på de her ritualer,« fortæller han.

En række nye regler gør det muligt for gymnasierne at straffe eleverne for 'puttemiddage'.

I september 2017 blev 'Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser' nemlig opdateret, og i den forbindelse blev det skrevet ind i bekendtgørelsen, at elever kan sanktioneres for deres adfærd i fritiden, hvis denne adfærd har haft en 'direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen'.

Rektor på Rungsted Gymnasium, Ruth Kirkegaard, er bekendt med lovgivningen, men holder sig til at appellere til forældre og elever om at få traditionen stoppet.

»Ja, der er muligheder i bekendtgørelsen, men jeg mener bestemt ikke, at det er muligheder, der gør, at vi skal tage ud til private fester og dele advarsler ud,« siger rektoren.

Her er Jacob Mark modsat tilhænger af sanktioner:

»Jeg mener, at rektorerne har et ansvar, når der er en tradition, der helt åbenlyst hænger sammen med gymnasiet. Så skal det uden tvivl sanktioneres,« siger han.

Undervisningsordfører fra Venstre, Anni Matthiesen, forholder sig ikke til spørgsmålet om sanktionering, men understreger, at det under alle omstændigheder er et lokalt ansvar:

»Jeg mener helt klart, at forældre og rektorer skal tage et større ansvar, og at det ikke er noget, som vi skal sidde og lovgive mere om. Længere er den ikke,« siger hun.

Fakta Tip os! Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har været en del af en af disse traditioner. Vi vil også gerne tale med dig, hvis du er forælder til et barn, der har oplevet at blive en af del af de grænseoverskridende ritualer. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

B.T. bragte fredag billedemateriale fra auditionen i 2016 i forbindelse med et længere interview med den tidligere elev på Rungsted Gymnasium Anja Leighton.

Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med intro-forløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med intro-forløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt

Som 15-årig var hun en del af det grænseoverskridende ritual, og i dag er hun klar i mælet, når hun skal beskrive traditionen:

»Det er jo bundsexistisk. Det er mobning. Jeg har reflekteret meget over, hvordan jeg dengang kunne gå med til sådan noget, og ja, jeg har ondt af mig selv fra dengang og ondt af de piger, der i dag er mig fra dengang. Jeg skammer mig ikke, fordi det er en personlighed og stereotyp, jeg fik presset ned over hovedet, men jeg er glad for, at jeg er væk fra det i dag,« siger Anja Leighton.