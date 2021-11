Hvad er argumentet for at nedsætte gyldigheden af coronapas for tidligere smittede?

Sådan lyder blot et af mange spørgsmål i B.T.s corona-liveblog, hvor flere læsere problematiserer, at gyldigheden af coronapasset for tidligere smittede nedsættes fra 12 til 6 måneder.

Ændringen af gyldigheden af coronapasset sker i forbindelse med, at coronavirus igen bliver karakteriseret som en samfundskritisk sygdom, og at coronapasset genindføres fredag.

Nedsættelsen fra 12 til 6 måneder skyldes ifølge Sundhedsministeriet »nyere viden om vigende immunitet sammenlignet med vaccination«, skrev ministeriet i en pressemeddelelse tidligere på ugen.

Men hvad er det så for en konkret viden, der er tale om, spørger læserne?

Sundhedsstyrelsen skrev i et notat 30. juni i år, at immunitetsperioden efter overstået covid-19-infektion er på »mindst 12 måneder«.

Vurderingen skete på baggrund af en række konkrete studier, som Sundhedsstyrelsen henviser til i notatet. Herunder studier fra Sverige, Østrig og Kina.

Fem måneder senere, hvor coronapasset genindføres, er immunitetsperioden så igen ændret.

Synes du, det er fint nok, at regeringen nedsætter gyldigheden af coronapas for tidligere smittede fra 12 til seks mdr.?

Det er der ifølge Sundhedsstyrelsen flere årsager til, kan man læse om i et nyt notat, som styrelsen har sendt til B.T:

»De fleste mennesker, der bliver inficeret med coronavirus, danner en eller anden form for immunrespons, men der er stor variation i størrelsen på respons og derfor også på længden af den efterfølgende beskyttelse. Man må således forvente variation i immunitet efter infektion på tværs af en befolkningsgrupper, da mange faktorer kan påvirker kroppens immunrespons mod infektion.«

I notatet henviser styrelsen desuden til, at varigheden af et coronapas i mange andre EU-lande er 180 dage efter tidligere smitte. Det gælder for eksempel Sverige, Schweiz, England, Finland, Frankrig, Italien, Holland, Østrig og Spanien.

Det er på den baggrund sammen med tilgængeligheden af vacciner mod covid-19, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at varigheden af coronapasset for tidligere smittede forkortes, skriver styrelsen i det nye notat.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Foto: Bjarne Lüthcke

Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, det er en god idé, at regeringen ændrer gyldigheden af coronapasset for de tidligere smittede fra 12 til 6 måneder.

»Der er ingen, der siger, at der er sket en dramatisk ændring i beskyttelsestiden. Det er et spørgsmål om, hvor man skal lægge snittet. Snittet er nok tættere på 6 end på 12 måneder, hvis man skal køre en sikker stil,« siger han.

Ifølge Hans Jørn Kolmos giver det blandt andet mening at ændre længden på gyldigheden, fordi antallet af såkaldte gennembrudsinfektioner, det vil sige antallet af mennesker, der bliver smittet trods vaccination, er stigende.

»Der er ganske mange ældre, som bliver indlagt, der er blevet vaccineret, og ud fra det synes jeg, det er okay, at vi sænker gyldigheden,« siger Hans Jørn Kolmos.

I andre lande i Europa er det fortsat 12 måneder, der gælder. På spørgsmålet om, hvorvidt man så ikke risikerer at forvirre folk, svarer professoren:

»Jo, det kan du sige. Men det her er et udtryk for, at det går ret godt i Danmark, fordi vi kan tillade os at sætte tiden ned. Vi har vacciner nok, og vi er væsentligt bedre stillet end mange andre lande,« siger han og kalder nedsættelsen af gyldigheden for »rettidig omhu« og »omsorg for befolkningen«.