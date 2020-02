Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) tvinges nu ud af busken i sagen om hendes forvaltnings brug af advokat Anders Valentiner-Branth.

Medlem af Intern Revision Jens-Kristian Lütken vil nemlig bede om en såkaldt forespørgselsdebat i Borgerrepræsentationen, hvor politikere fra andre partier får mulighed for at grille borgmesteren i sagen.

»Nu har vi set noget, der ligner overbetaling, vi har set forudbetaling, og helt almindelige regler om journalisering og dokumentation for advokatens arbejde, der ikke er overholdt. Nu er det på tide, at borgmesteren kommer ind i sagen og forklarer sig,« siger Jens-Kristian Lütken.

Den nye politiske udvikling sker efter, at B.T. onsdag kunne fortælle, at advokaten ifølge kommunens dokumenter fik 150.635 kroner for at holde et møde og sende fire mails i december 2016.

B.T. har siden april 2019 desuden afdækket, hvordan Anders Valentiner-Branth som partner i firmaet Nielsen Nørager gennem tre år fra 2016 til 2018 fik udbetalt 14,8 mio kroner, uden at der blev skrevet én eneste kontrakt. I flere tilfælde er der heller ikke blevet timeafregnet på skrift.

Indtil nu har Ninna Hedeager Olsen forholdt sig tavs, og forskellige direktører har måtte stå på mål for kommunens dispositioner i sagen. Men den går ikke længere.

»Der er så mange ting i den her sag, som stadig er uafklarede. Både jeg og andre politikere har flere gange sagt, at der skal ryddes op uden, at det er sket,« siger Jens-Kristian Lütken.

Han henviser blandt andet til, at advokatens arbejde i december måned for 150.635 kroner ikke fremgår af forvaltningens egen redegørelse i sagen fra august 2019, hvor kommunen godt nok nævner december måned - men uden at knytte den til nogle specifikke timeopgørelser.

Dokumentation: Timeopgørelser for december måned mangler I forvaltningens egen redegørelse af en regning på 300.000 kroner fra 21. august 2019 nævner kommunen ikke noget om, at der mangler timeopgørelser for december 2016. Advokat Anders Valentiner-Branth redegør først for sit timeforbrug i august 2019, da sagen bliver gransket. Dér redegør han med to et halvt års forsinkelse for 64,1 timers arbejde svarende til 150.635 kroner.

»Forvaltningen har haft muligheden for at komme til bunds i sagen. I stedet er vi politikere blevet ført bag lyset,« siger Jens Kristian Lütken.

B.T. har gransket forløbet via dokumenter fra en aktindsigt, og selv på de indre linjer var der ingen, der kendte til advokatens arbejde i december 2016. Det afslører et internt notat.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, kalder regnskabet bag honoraret for ‘fuldstændig uigennemskueligt’.

»Set udefra ser det ud til, at der er regnet baglæns for at få regnskabet til at passe. Timerne for december måned 2016 har ikke været registreret, men har ligget som et skuffebilag. Så det er vanskeligt at sikre sig, at man har fået det stykke arbejde, man har betalt for,« siger Per Nikolaj Bukh.

Notat afslører: Honorar på 150.635 kroner blev holdt skjult Anders Valentiner-Branths arbejde i december 2016 for 150.635 kroner figurerede slet ikke på de indre linjer i kommunen. Det viser et internt notat. En projektleder forsøgte nemlig i marts 2017 at få overblik over de samlede udgifter til Anders Valentiner-Branth i sagen til brug internt i forvaltningen. December måneds arbejde fremgår slet ikke i opgørelsen: Kun på grund af en intern redegørelse i sagen blev advokaten i august 2019 tvunget til at redegøre for sit arbejde i december 2016 - med to et halvt års forsinkelse. I et svar til B.T. skriver Teknik- og Miljøforvaltningen: 'Det er forvaltningens opfattelse, at forvaltningen på det tidspunkt, hvor statusnotatet blev udfærdiget, ikke havde konkrete oplysninger om det antal timer, som Nielsen Nørager havde faktureret for den pågældende måned.' Nedenunder er forvaltningens opgørelse fra et internt notat fra den 14. marts 2017. December måneds afregning mangler.

Et andet medlem af kommunens Intern Revision, socialdemokraten Lars Weiss, siger:

»Det virker som om, at der er nogen, der har skulle konstruere et hændelsesforløb, hvor bundlinjen kom til at stemme med fakturaen. Det virker ikke overbevisende.«

De Radikale ser også frem til, at Ninna Hedeager Olsen forklarer sig:

»Borgmesteren er den overordnet ansvarlige i sagen her, og derfor må vi få hendes udlægning af, hvad det er der er sket« siger medlem af Teknik- og Miljøudvalget for De Radikale Mette Annelie Rasmussen.

I en skriftligt kommentar skriver borgmester Ninna Hedeager Olsen:

'Jeg står naturligvis til rådighed for mine politiske kolleger, så vi kan få kastet lys over eventuelle uklarheder. Forvaltningens tidligere praksis har uden tvivl været kritisabel, og derfor er der blevet ændret i procedurerne, hvilket blandt andet betyder, at alle indkøb af advokatydelser skal godkendes af den nye direktion. Det føler jeg mig tryg ved. Jeg ser frem til forespørgselsdebatten, så vi kan få vendt de spørgsmål, der er behov for. Selvfølgelig skal ingen føle sig ført bag lyset, og jeg bidrager naturligvis gerne til at afklare eventuelle uklarheder

Forespørgelsesdebatten bliver et punkt på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. februar 2020.