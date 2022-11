Lyt til artiklen

Han er især kendt for at servere Hovedstadens bedste flæskestegssandwich.

Men nu er den tid forbi.

Mr. Lee har nemlig valgt at takke af og sælge den ikoniske grillbar, Isted Grill, på Istedgade.

Sådan lyder meldingen i et salgsopslag på restaurantmægleren.dk.

Det sker efter 45 år. 'Men nu er det vidst på tide med en vagtafløsning,' lyder det i salgsopslaget.

I opslaget fremhæves det især, at det er de færreste københavnere, der ikke kender Mr. Lee og hans ikoniske grillbar.

'Her valfarter kunderne til fra nær og fjern for at få ægte forårsruller, flæskestegssandwich, pølser og bøfsandwich.'

Videre fremgår det i opslaget, at en ny ejer kan se frem til billig husleje, en omsætning på næsten tre millioner, humane arbejdstider og et overskud på langt over en million.

For 1,2 millioner kroner kan stedet blive dit.