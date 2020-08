En mand i 60'erne har trofast spillet Lotto, lige siden spillet så dagens lys for snart 31 år siden.

Og endelig smilede lykkens gudinde til ham. Nu håber den nyslåede Lotto-millionær, at han også får heldet med sig på en helt anden front.

Manden scorede den store gevinst på 3.036.575 kroner ved trækningen i weekendens Lotto-trækning.

»Jeg tjekkede rækkerne, og pludselig ser jeg, at der er syv rigtige. Syv rigtige! Plus nogle andre rækker med gevinst. Mit hjerte hoppede og sprang, og det gjorde min krop vel egentlig også. Samtidig kom en blanding mellem et hyl og et skrig. Det hele boblede indeni,« siger manden, som ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Noget af det første, han gjorde efter at have vundet de mange penge, var at bestille tid hos barberen. Garderoben skulle også udskiftes.

Det er der én bestemt årsag til.

»Altså, jeg er jo meget alene. Så jeg kunne da godt savne en at rejse med og så videre. Især nu,« siger den nybagte Lotto-millionær, som aldrig har haft en kæreste.

Nu håber han at gøre det gamle ordsprog, 'uheld i spil, held i kærlighed' til skamme.

»Gevinsten er jo en god baggrund for, at jeg går ind i et nyt kapitel i mit liv. Siden jeg blev hjemsendt fra militæret, har jeg kun været glatbarberet en enkelt gang. Det var til min fars begravelse. Så det er altså kun ved store skelsættende begivenheder jeg lader skægget falde,« siger han med et grin.

Et af de steder, han håber at kunne støde på den eneste ene, er i Tivoli.

»Jeg elsker at gå rundt derinde i den fine have og tage et hvil i Viften med æblekage på tallerkenen og en irish coffee. Jeg kan ikke udelukke, at jeg så samtidig sidder og kigger efter, om der kommer en sød dame forbi. Det kunne jo være sjovt at prøve kræfter med kærligheden,« siger manden, som nu vil opgradere sit Tivolikort til et guldkort.

Den heldige vinder har ikke været uden for landets grænser siden en tur til London i 1997, men nu skal det være.

Han vil gerne til Rom, men først skal det rødbedefarvede pas lige fornys.

Mon ikke der skulle være penge tilovers til begge dele for den nyslåede Lotto-millionær?