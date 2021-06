Da der fredag i sidste uge blev uddelt vaccinationsstik i Region Sjælland, fik 25 personer det efterfølgende dårligt.

Siden har man undersøgt sagen – og konklusionen ligger nu klar.

Region Sjælland kunne mandag til TV2 ØST oplyse, at der ikke er en sammenhæng mellem vaccinen og den utilpashed, som personerne følte.

Sagen kom frem i weekenden, efter det stod klart, at 25 personer havde fået det skidt efter at have modtaget deres stik.

For en sikkerheds skyld valgte regionen efterfølgende at tage 2.000 vaccinedoser ud af vaccineprogrammet, mens sagen blev undersøgt sammen med Lægemiddelstyrelsen.

Til TV2 ØST fortæller den vaccinationsansvarlige i Region Sjælland, Trine Holgersen, at man endnu ikke ved, hvorfor så mange blev utilpasse i fredags, men at konklusionen lyder, at vaccinen ikke var årsagen:

»Vores vurdering er, at det nok er en kombination af varme og det, at nogle måske ikke har drukket tilstrækkeligt. Men vi kan ikke give nogen klar forklaring,« fortæller hun til lokalmediet.

De 25 personer, der fik det dårligt, har det alle godt igen. I alt modtog 9.101 personer et vaccinestik i regionen den dag.