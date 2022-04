»Tænk, det er den måde, vi vil modtage stakkels mennesker, der flygter fra krig.«

Sådan er reaktionen fra Efrat Heyde Olsen, der torsdag modtog en ukrainsk familie.

Efter 20 dage på flugt fra den krigshærgede by Mariupol i Ukraine, fik den ukrainske familie på fem husly i Efrat Heyde Olsens sommerhus. De havde kun få ejendele og deres bil med sig.

»De var udmattede, og det eneste, de ville have, var lidt mad. Det gav dem glæde bare at få lidt at spise,« fortæller Efrat Heyde Olsen.

Familien nåede dog kun at få en enkelt nat i Danmark, inden de fik en oplevelse, der ifølge Efrat Heyde Olsen har sat sig i dem.

Dagen efter deres ankomst kører familien i deres bil, som de har med sig fra Ukraine, ud for at handle. Bilen har ingen p-skive, og det er ikke noget, ukrainerne kender til.

Derfor er de også forundrede, da de kommer ud fra supermarkedet, og der ligger en lille hilsen i form af en p-afgift som hilsen i forruden.

»De vidste jo ikke, hvad en p-skive var. Det har de så lært nu på den hårde måde. De var virkelig kede af den oplevelse, da de kom tilbage. Jeg synes, det er helt absurd,« siger Efrat Heyde Olsen.

Familien spurgte herefter Efrat Heyde Olsen, om de kunne betale hende for at få styr på p-afgiften, det afviste hun dog.

Efrat Heyde Olsen har nu skrevet til UnoPark, som har udstedt p-afgiften.

»Det er simpelthen under al kritik, at en familie på flugt fra krig skal føle skam og ærgrelse over en p-bøde dagen efter, de er kommet til et fremmed land, hvor de ikke har en chance for at vide, at der er noget, der hedder en p-skive,« står der blandt andet i mailen, som B.T. har set.

Efrat Heyde Olsen beder herefter UnoPark annullere p-afgiften.

»Jeg vil venligst bede jer om at annullere denne usmagelige bøde omgående og vil opfordre jer til at vise hensyn til disse mennesker i nød,« skriver hun.

Fire dage senere modtager Efrat Heyde Olsen svar. P-selskabet vil ikke annullere afgiften til den ukrainske familie.

»UnoPark skal med beklagelse meddele om fastholdelse af kontrolgebyret,« står der i mailen, som uddyber:

»Det er desværre alene parkantens ansvar at sørge for korrekt indstillet p-skive, når skiltning kræver dette. Det er ikke juridisk gyldigt at angive manglende sprogkundskaber som årsag til manglende overholdelse af vilkår, som gælder for alle parkanter.«

Er det i orden at give en p-bøde til flygtninge, der lige er ankommet?

Efrat Heyde Olsen ender selv med at betale p-afgiften. Hun vil ikke vil høre tale om, at den ukrainske familie selv skal betale den. Men hun fortæller, det alligevel har sat sig i dem.

»Her flere dage efter er de stadig påvirkede af det, og de fortæller, det vil sidde i dem længe. De skammer sig og siger, de vil sige det videre til andre ukrainske familier.«

»Jeg er sur og målløs over, at det kan ske. Vi er så mange, der gør en stor indsats for, at hjælpe de her mennesker, så det er virkelig frustrerende, de skal have sådan en dårlig oplevelse. De har nok at bekymre sig om, som ikke burde være at betale en afgift,« afslutter Efrat Heyde Olsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra UnoPark. I telefon oplyste de, at B.T. skulle kontakte dem per mail. Den er de dog ikke vendt tilbage på.