På Færøerne har antallet af nye smittetilfælde længe været faldende. Nu er alle raskmeldt.

Efter omkring to måneder efter at Færøerne kunne bekræfte sit første tilfælde med coronavirus, er landet nu for første gang helt fri for aktive coronasmittede.

Det fremgår af landsstyrets hjemmeside for coronavirus på Færøerne.

Færøerne har, siden man konstaterede det første coronatilfælde 4. marts, praktiseret en offensiv teststrategi.

187 er på to måneder blevet testet positiv, mens der er foretaget 8403 test.

Alle er nu raskmeldt, og ingen er døde, oplyses det.

/ritzau/