I rigtig mange år var Birgit Thalwitzer utrolig glad for sit arbejde som jordemoder. Men pludselig var den tid, hvor hun kunne huske ansigtet for den enkelte gravide og sætte sig ned og tage en grundig snak med den kommende mor forbi.

I stedet skulle de offentlige jordemødre varetage flere og flere praktisk opgaver, og Birgit Thalwitzer kunne ikke tilbyde den samme hjælp, som hun tidligere har kunnet.

Derfor har hun – efter 18 år som offentlig ansat jordmorder – valgt at starte sin egen private klinik.

»Jeg har ikke noget imod at tage fat. Der er ingen opgave, som jeg er for fin til eller har et problem med at udføre, men det bliver et problem for mig, når det tager tid fra den fødende, og det gjorde det,« siger hun til JydskeVestkysten.

Birgit Thalwitzers klinik ligger i Aabenraa, og i dag har hun tre ansatte jordemødre og god tid til at sætte sig ned med de gravide og give dem individuelle råd og lytte til deres spørgsmål.

Tanken om at skulle tilbage til det offentlige er i dag fjern for Birgit Thalwitzer, men det behøver hun heldigvis heller ikke, for hun oplever en større tilstrømning af gravide, der søger hjælp i det private.

Og det er hun slet ikke alene om. Jordemoderforeningen mener nemlig, det er en tendens blandt gravide.

Men de oplever også, at flere jordemødre gør som Birgit Thalwitzer, hvor de enten arbejder på deltid eller ved siden af deres normale vagter i en privat klinik.