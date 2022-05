Få tatovører har styr på blækket.

Det slår Sikkerhedsstyrelsen fast i en pressemeddelelse.

Sidste år gennemførte de nemlig 165 fysiske tilsyn blandt Danmarks tatovører og kosmetiske tatovører. Men kun få tilsyn bestod.

Nærmere bestemt blev der konstateret 151 overtrædelser ud af de 165 tilsyn.

Typiske overtrædelser er manglende rengøring, at overfladerne og inventaret ikke har vaskbare overflader og ikke er synligt rene. Forkert opbevaring af blæk eller manglende oplysninger om anvendt blæk.

»Det er lovpligtigt for tatovører at registrere sig hos os, så der er mulighed for at føre tilsyn med, at tatoveringsloven overholdes. Jeg vil råde alle, som overvejer en tatovering, til at gå ind og tjekke, om tatovøren er registreret. Det er ens sikkerhed som kunde for, at tatoveringsstedet er underlagt kontrol,« siger kontorchef Søren Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Generelt gælder det, at hvis forholdene ikke lever op til lovgivningen, så vil tatoveringsstedet få en frist til at rette op. Retter de ikke op, får de et påbud, der fører til et genbesøg og i yderste konsekvens en politianmeldelse.

I 2021 førte manglende registrering eller manglende overholdelse af påbud til 42 politianmeldelser.

Der er i øjeblikket 571 registrerede tatovørsteder i Danmark.