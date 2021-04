Jesper Sambleben mærkede, hvordan der formede sig en lille tåre i hans øjenkrog, da Osvald lystrede og løb hen mod ham.

Herefter blev Jesper slikket i hele hovedet af sin Boston Terrier-hund, der havde svært ved at skjule begejstringen.

Episoden fandt sted efter 15 dage, hvor Jesper og hans mand Michael havde været hele følelsesregistret igennem.

For at forstå det skal vi skrue tiden tilbage til langfredag.

Her var en masse hunde samlet til et kursus for børn og unge i Dansk Kennel Klub-regi, som fandt sted syd for Hammel.

Jesper og Michael har syv hunde, og denne dag havde de lånt Osvald ud til et ungt medlem af Dansk Kennel Klub, som skulle bruge ham til hundetræningen.

Men da det unge medlem og hans mormor skulle have Osvald ud af buret og ind i deres bil, blev han pludselig forskrækket og stak af i så hastig en fart, at de ikke nåede at fange ham.

Så derfor greb de knoglen og ringede til Jesper:

»Jeg var lige kommet hjem fra arbejde, da telefonen ringede, og så var mormoren i røret. Jeg kunne næsten ikke forstå, hvad hun sagde, men jeg fik fat i, at Osvald var væk. Og så begyndte eftersøgningen,« fortæller Jesper Sambleben.

Her ses et billede af Osvald. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses et billede af Osvald. Foto: Privatfoto

Siden har fulgt 15 dage med op- og nedture.

Mere end hundrede frivillige har ledt efter hunden i området omkring Hammel, og flere gange har både Jesper og andre fået snerten af Osvald.

Men i alle tilfælde var hunden stukket af.

»Han har jo været bange. Én gang var jeg tæt på ham, og der så han mig faktisk, men da jeg tog et par skridt frem løb han væk,« siger Jesper.

Jesper og Michael Sambleben med hjemvendte Osvald Vis mere Jesper og Michael Sambleben med hjemvendte Osvald

Dag efter dag har Jesper og manden Michael brugt fra fem og morgenen til 11 om aftenen på at lede efter deres hund.

Og sådan blev det ved, mens de dag for dag mistede mere og mere håb.

»Man bliver jo ved med at tro på det, men han er en selskabshund og er ikke egnet til at skulle overleve på den måde i naturen. Derudover var det også meget dårligt vejr med regn, sne, slud og nattefrost,« siger Jesper.

Men så ringede telefonen i lørdags.

Her ses dyrelægen med Osvald, efter han blev fundet. Vis mere Her ses dyrelægen med Osvald, efter han blev fundet.

I røret introducerede en landmand ved navn John sig, og han kunne fortælle, at han var ret overbevist om, at lille Osvald befandt sig i hans lade.

Derfor satte Jesper, hans mand og hans mor sig straks ud i en bil og kørte mod gården.

Derude gik de sammen med en lokal og en medarbejder fra 'The Voice Of Pets' i gang med deres mission om at få Osvald med hjem.

Det skete ved at have et udstrakt net med sig i laden, mens de nærmede sig langsomt og kastede mad til den skræmte hund.

Og da Jesper var tæt nok på hunden, var det dér, han sagde:

»Hej Osvald«.

Denne gang løb hunden ikke væk, men kom spurtende hen mod sin ejer og gav ham alt den kærlighed, man kunne ønske sig.

Og heldigvis var han relativt uskadt efter de 15 dage i naturen.

»Han havde et par skrammer og havde tabt sig over to kilo, men ellers var han sund og rask. Det var fantastisk at have ham i sine arme. Tusind tak til alle, der har hjulpet. Og et ekstra tak til Louise Darchy fra The Voice Of Pets,« siger en tydeligt glad Jesper.