De seneste dage har været hårde for den 14-årige autistiske pige Maja fra Odense, som tirsdag forsvandt fra sin skole efter at være blevet sat af af en taxi.

Både pigen og hendes mor er stadig mærkede af den dramatiske oplevelse, og teenageren har ikke været i skole siden.

»Maja er ikke i skole endnu. Hun bliver passet af noget familie. Det har været nogle turbulente dage for hende.«

Det fortæller skoleleder Jørgen Schoop torsdag formiddag, da B.T. fanger ham på telefon på vej til et møde med Majas mor.

Også skolens elever og lærere er dybt påvirkede af episoden og har - ligesom Maja og hendes mor - fået tilbudt psykologhjælp for at bearbejde oplevelsen.

»Vi har mange sårbare elever, og de er meget påvirkede af, at Maja forsvandt,« forklarer skolelederen.

For hvordan kunne det ske, at en 14-årig autistisk pige på vej til skole endte med at køre næsten 300 kilometer alene i tog og først blev fundet, da en svensk konduktør i et tog i Kristianstad undrede sig?

Og ikke mindst: Hvordan undgår vi, at det nogensinde sker igen?

Det er spørgsmål, som både skolen, kommunen og taxiselskabet Taxa Fyn forsøger at besvare netop nu.

Tirsdag blev Maja - som så ofte før - afleveret med taxi foran Enghaveskolen i Odense, som er en specialskole med mange autistiske børn.

Men af en eller anden grund fulgte chaufføren ikke Maja ind på skolen og afleverede hende til en voksen. Det foreskriver skolens procedurer og aftalen med selskabet nemlig, at han skal.

Det var en afløser, der kørte bilen, og han satte pigen af foran skolen og kørte videre.

Men den autistiske pige gik ikke i skole. Hun tog toget og nåede 120 kilometer op i Sverige, inden hun blev fundet igen. Først flere timer senere opdagede skolen, at Maja ikke var syg, men derimod forsvundet.

Taxa Fyn har erkendt sit ansvar for, at Maja ikke blev afleveret ordentligt på skolen.

»Selvom vi er friholdt for ansvar i den her sag, så har vi et ansvar for at følge op og se på, om de procedurer, vi har, er gode nok,« siger skolelederen, men han understreger, at Maja ikke ville være forsvundet, hvis procedurerne var blevet overholdt.

Taxidirektør Tadzudin Kasami har udtrykt undren over, at en af skolens medarbejdere så Maja gå rundt alene uden for skolen, efter hun var blevet sat af taxien.

Skolelederen pointerer, at den pågældende medarbejder ikke har gjort noget forkert. Han var ikke en del af Majas team og vidste derfor ikke, at hun ikke var dukket op i klassen.

Derfor var det først efter flere timer, da den pågældende medarbejder talte med Majas lærer, at personalet på skolen blev klar over, at hun var væk.

Skolen skal nu have et møde med skolechefen i Odense Kommune og den pædagogiske chef, hvor de vil kigge procedurerne efter i sømmene.

»Selvfølgelig skal vi have strammet op på procedurerne i forhold til taxiselskabet, men procedurerne virker jo kun, hvis de bliver overholdt,« siger skoleleder Jørgen Schoop.