I 13 år har Anne-Lise og Ib Jørgensen haft deres livsværk - Brobyværk Kro - til salg.

Nu er det endelig lykkedes at finde en køber, der vil drive kroen videre.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Vi har nydt vores tid på kroen. Arbejdet har været en livsstil for os, men nu er vores tid på Brobyværk Kro også ved at være udløbet,« siger 71-årige Ib Jørgensen til mediet og forklarer, at han og hustruen nu ser frem til at nyde deres otium.

Kroen har været i hans families hænder siden 1907, men nu er det altså slut.

Det bliver storgartneren Claus Feldborg, der skal drive den knap 400 år gamle kro videre fra den 15. februar.

Til Fyens Stiftstidende forklarer Claus Feldborg, at kroen har potentiale til at udvikle sig som overnatnings- og spisested, hvis man investerer lidt i den.

Brobyværk Kro var blevet sat til salg for 7,5 millioner kroner, men hvilken pris, den endte med at blive solgt til, er ifølge Ib Jørgensen hemmeligt.