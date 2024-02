Nationalbankdirektør Per Callesen fratræder efter eget ønske sin stilling som medlem af Nationalbankens direktion.

Det sker efter 13 år på posten.

Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

»Det har været et stort privilegium for mig at være en del af Nationalbankens direktion og stå i spidsen for en så vigtig samfundsinstitution som Nationalbanken. Men efter 13 år på posten synes jeg, at tiden er inde til at overlade pladsen til nye kræfter,« udtaler Per Callesen.

Hans fratrædelse vil officielt ske, når der er udpeget et nyt medlem af direktionen - og senest med udgangen af august, oplyses det.

Der sættes derfor nu gang i en rekrutteringsproces for at ansætte en ny nationalbankdirektør.

»Jeg vil gerne takke Per Callesen for en stor indsats i Nationalbanken gennem mere end et årti. Han har beskæftiget sig med alle dele af Nationalbankens virke. Per er en meget vellidt kollega, som også gennem årene har prioriteret at være sparringspartner for medarbejdere fra hele huset,« siger direktionskollegaen Christian Kettel Thomsen.

Fra 1. september og foreløbigt et år frem vil Per Callesen i stedet indgå i det, der beskrives som 'et projektsamarbejde mellem Nationalbanken og Københavns Universitet om makroøkonomi og økonomisk politik i historisk perspektiv':

»Jeg ser frem til at omsætte min viden og erfaring på en måde, der kan bidrage til bedre at forstå de strukturelle aspekter af økonomien og virkningerne af forskellige politiske tiltag,« udtaler Per Callesen om skiftet.