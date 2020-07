118 års levetid skulle det ende med at blive.

Ishuset, med sin røde træfacade, over for Dalgas Avenue i Aarhus har været lukket siden juni og kommer ikke til at genåbne.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Over for avisen forklarer Henrik Mensch, der gennem selskabet Unilever har været forpagter af ishuset siden 2017, at beslutningen er truffet efter et møde med Aarhus Kommune.

Til gengæld kan han ikke komme nærmere ind på, hvad det røde træhus nu skal indeholde.

»Kommunen vil vist bruge det til andet formål, men hvor sagen nøjagtig står, ved jeg ikke,« siger han til mediet.

Ishuset har eksisteret siden 1902 og er ifølge Århus Stiftstidende Danmarks ældste ishus.

I Danmark kan man nærmest ikke tænke sommer uden ét af landets mange ishuse popper op på nethinden.

Og faktisk holdte foreningen Opdag Danmark sidste en konkurrence, hvor landets bedste ishus skulle kåres. Læs mere om hvordan det gik HER.