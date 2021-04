Præcis 117 dage er gået, siden de lukkede ned.

Men nu – fra denne onsdag – må danske storcentre, restauranter, museer, bodegaer og meget andet slå dørerne op for kunder og gæster igen.

En del steder sker det dog med flere krav.

Blandt andet om fremvisning af coronapas og bordbestilling.

Herunder har Ritzau samlet et overblik over, hvad der nu genåbner og slår dørene op igen:

- Caféer og restauranter får lov til at åbne for indendørs servering. Dog med krav om bordbestilling og fremvisning af coronapas. Der er ingen krav om coronapas ved udendørsservering. Sidste udskænkning er klokken 22.00.

- Tilskuere får lov til at vende tilbage til stadioner i Superligaen, Kvindeligaen, 1.- og 2. division samt ved A-landskampe for herrer og kvinder med klart adskilte sektioner med maksimalt 500 tilskuere i hver og med krav om coronapas.

- Daghøjskoler, inklusive seniorhøjskoler, kan åbne med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet.

- 5.-8.-klasses elever kan få undervisning udendørs i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning.

- Afgangseleverne i grundskoler og på voksenuddannelser må have 80 procent fremmøde, mens erhvervsuddannelser må genåbne i fuldt omfang.

- Studerende på landets videregående uddannelser må nøjes med 30 procent fremmøde.

- Forsamlingsloftet hæves, så det fra onsdag er muligt at samles ti personer indendørs og 50 personer udendørs. Fra 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs, fra 21. maj til 50 indendørs og 100 udendørs og fra 11. juni til 100 indendørs, mens loftet for udendørs forsamlinger afskaffes.

- Anbefalingerne om, at indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger højst må vare 30 minutter og skal gennemføres uden fællessang, lempes.

- Der åbnes for mere indendørs idræt for børn og unge under 18 år og ældre over 70 år.

- Det er også muligt for større indkøbscentre og stormagasiner at genåbne for almindelig handel.

Kilde: Justitsministeriet.